Las selecciones de Bolivia y Ecuador perfilan sus posibles alineaciones para el partido de esta noche, en un encuentro correspondiente a la fecha FIFA. De acuerdo con las formaciones que se manejan en la previa, ambos equipos presentarían algunas variantes en busca de quedarse con la victoria.

Por el lado de Ecuador, el equipo que dirige Marcelo Gallardo podría formar con Gonzalo Valle en el arco; Bryan Ramírez, Félix Torres, Willian Pacho y Piero Hincapié en defensa. En el mediocampo estarían Óscar Zambrano, John Sarmiento, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata, mientras que en ataque aparecerían Kevin Rodríguez y Jeremy Mercado.

En tanto, la selección boliviana, dirigida por Óscar Villegas, podría apostar por un cambio de sistema, con una línea de tres defensores y dos carrileros.

La posible formación de La Verde estaría integrada por Carlos Emilio Lampe en el arco; Diego Arroyo, Fernando Mena y Efraín Morales en la última línea. Yomar Rocha y Roberto Carlos Fernández ocuparían los carriles, mientras que Héctor Cuéllar y Óscar López estarían en el mediocampo. Más adelantados aparecerían Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Moisés Paniagua.

Estas son las posibles alineaciones que se manejan en la previa, aunque los equipos deberán confirmar sus formaciones oficiales antes del inicio del compromiso.