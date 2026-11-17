Con la ilusión de representar a Bolivia en el Mundial de Talla Baja, la selección nacional emprendió una larga travesía hacia Marruecos. El viaje comenzó por tierra desde Santa Cruz hasta Sao Paulo, en Brasil, un recorrido que demandará aproximadamente 32 horas antes de abordar el avión que los llevará a su destino.

La delegación afronta esta travesía en medio de dificultades económicas. Según explicó su presidente, Reynaldo Medrano, no contaron con el apoyo necesario para cubrir los pasajes aéreos desde Santa Cruz hasta Sao Paulo, por lo que tuvieron que reunir aportes de particulares para trasladarse en flota.

“Como ve, estamos yéndonos en flota. Son treinta y dos horas de viaje realmente, pero eso nos paga la ilusión y toda la emoción que tenemos nosotros”, manifestó Medrano antes de partir.

El dirigente explicó que los aportes de distintas personas hicieron posible el traslado hasta Brasil, desde donde ya tienen los boletos aéreos para continuar el viaje a Marruecos. Sin embargo, la preocupación se mantiene por el retorno, ya que todavía no cuentan con los recursos para regresar desde Sao Paulo hasta Santa Cruz.

Un sueño que supera las dificultades

Pese a los obstáculos económicos, los jugadores expresaron su compromiso de representar al país en la competencia internacional.

“Solo nos queda dar la vida por estos colores. Lo único que tenemos que hacer es dar lo mejor de nosotros”, expresó uno de los integrantes de la selección.

Otro jugador lamentó la falta de respaldo al deporte nacional y señaló que esta situación no afecta únicamente a su equipo, sino también a otros deportistas que realizan esfuerzos para representar a Bolivia.

Bolivia debutará ante Francia

En el plano deportivo, la Verde integra el Grupo 2 del Mundial junto a Francia, México y Sudán. Su debut está previsto para el 21 de noviembre frente al combinado francés.

Uno de los jugadores recordó que Bolivia ya se enfrentó a México en la Copa América disputada un año atrás, cuando consiguió una victoria que le permitió avanzar a las semifinales. En cambio, todavía no tuvo un enfrentamiento ante Francia.

Con el grito de “¡Por Bolivia!”, la delegación inició su recorrido hacia Brasil, con la esperanza de llegar a Marruecos y dejar en alto el nombre del país, pese a las dificultades que marcaron el inicio de su viaje.