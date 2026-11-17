A pocas horas del amistoso entre Bolivia y Ecuador, Carlos Borja, uno de los referentes históricos de la Selección boliviana, analizó el rendimiento de La Verde frente a Perú y dejó un mensaje sobre los aspectos que considera necesario mejorar.

El excapitán mundialista señaló que el equipo debe mostrar una producción futbolística más homogénea y fortalecer su funcionamiento colectivo para competir mejor.

Falta mejorar el juego colectivo

Borja consideró que el rendimiento de Bolivia debe pasar por una mejor organización dentro del campo de juego y una propuesta más práctica.

“Por lo tanto, espero que la producción del plantel verde pueda ser de mayor competitividad y sobre todo más homogéneo en su rendimiento futbolístico”, manifestó.

También remarcó que el equipo necesita trabajar en conjunto para alcanzar ese objetivo: “Yo creo que más tendría que pasar por la producción colectiva del equipo y a partir de ello generar, digamos, un fútbol más práctico, más competitivo y sobre todo mejor organizado”.

Cuestionó el nivel del fútbol boliviano

El histórico futbolista también puso el foco en la realidad del campeonato nacional y advirtió que el bajo nivel del fútbol profesional boliviano influye en las expectativas que genera la Selección.

“Hay que tener en cuenta también que el fútbol profesional boliviano se está jugando a un bajo nivel. De tal manera que podamos tener un fútbol que nos genere mayor expectativa, inclusive aquí en el club doméstico”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó la asistencia de público a los encuentros del torneo nacional y señaló: “Los partidos actuales de la liga, no pasan, algunas no pasan en doscientas personas, ¿no? Entonces eso es porque el espectáculo no es el adecuado”.

Defendió a Maraude por su lesión

Otro de los temas abordados fue la situación de Jesús Maraude. Borja pidió confiar en la explicación del jugador sobre su lesión y consideró que un tratamiento pudo permitirle recuperarse en pocos días.

“Hay que creer a Maraude de que estaba lesionado y que se mejoró en pocos días. Según decían que tenía una tendinitis, que un tratamiento actual puede ya mejorar en unos tres, cuatro días, ¿no?”, expresó.

Además, descartó que los futbolistas tengan motivos para fingir una lesión con el objetivo de evitar una convocatoria a la Selección.

De esta manera, Borja dejó su análisis a horas del encuentro ante Ecuador, con un llamado a mejorar el funcionamiento colectivo de La Verde y una mirada crítica sobre el presente del fútbol boliviano.