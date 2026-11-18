La Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia expresó sus dudas sobre la aplicación del Decreto Supremo 5773, que contempla una transferencia de Bs 180 millones a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) para facilitar la adquisición de harina con una reducción de hasta el 30% en su precio.

El ejecutivo de la Confederación, Ever Baltazar, cuestionó la demora del Gobierno en aprobar la normativa y señaló que todavía no existe una reglamentación que permita establecer cómo se distribuirá el producto ni cuándo comenzará a aplicarse el beneficio.

El dirigente aclaró que el sector no solicitó una subvención, sino precios preferenciales para la harina, y recordó que existía un compromiso gubernamental para aprobar esta medida el pasado 9 de noviembre.

Panificadores esperan una reglamentación para acceder a la harina

Baltazar explicó que la aplicación del decreto requiere una reglamentación interna entre EMAPA y los representantes del sector panificador.

Indicó que la institución ya había ofrecido harina de Insumos Bolivia a Bs 310 el quintal, puesta en cada departamento, pero aseguró que hasta el momento no recibieron una comunicación formal para iniciar el trabajo.

“Nosotros no hemos pedido en ningún momento que haya subvención, solamente hemos pedido precios preferenciales”, sostuvo.

El dirigente agregó que los panificadores están dispuestos a trabajar con el Gobierno, pero demandan documentos y compromisos concretos para garantizar el cumplimiento de la medida.

Sector duda que la rebaja alcance el 30%

Actualmente, el quintal de harina se comercializa entre Bs 330 y Bs 350, según el representante de los panificadores.

Con una reducción del 30%, el precio podría bajar hasta aproximadamente Bs 245 si se toma como referencia el costo más elevado. Sin embargo, Baltazar considera que la rebaja efectiva podría ser menor.

“Dudo que sea el 30%, nos dará un 15 hasta el 20% como máximo”, manifestó, al señalar que existen otros gastos relacionados con la adquisición de harina y trigo.

La Confederación espera conocer las condiciones específicas de comercialización antes de establecer cuánto representará el beneficio para los productores de pan.

Bs 180 millones alcanzarían para dos meses y medio

Otro de los cuestionamientos del sector está relacionado con la duración de los recursos contemplados en el decreto.

Baltazar estimó que los Bs 180 millones permitirían adquirir aproximadamente 550.000 quintales de harina, siempre que los recursos se destinen exclusivamente a la compra de este producto.

Sin embargo, explicó que los panificadores federados utilizan alrededor de 250.000 quintales mensuales a escala nacional.

“Nos alcanzaría mínimamente para dos meses, dos meses y medio”, advirtió.

En ese sentido, consideró que la medida no representa una solución de largo plazo y pidió al Gobierno establecer un programa que garantice el abastecimiento durante toda una gestión.

Panificadores exigen un proyecto a largo plazo

El ejecutivo de la Confederación insistió en que el sector necesita una política sostenida de abastecimiento de harina y no medidas temporales que dependan de la aprobación de nuevos decretos.

Señaló que esta propuesta fue planteada desde las primeras mesas de trabajo con las autoridades, pero hasta ahora no se habría concretado una solución estructural.

“Queremos un proyecto a largo plazo y siempre hemos insistido a inicios de mesas de trabajo que sea por lo menos para una gestión”, afirmó.

Mientras tanto, los panificadores esperan una convocatoria formal de EMAPA para definir la reglamentación y las condiciones de acceso al producto.

La aplicación del Decreto 5773 y el alcance real de la reducción del precio de la harina serán determinantes para establecer si la medida permitirá abaratar los costos de producción y generar una eventual rebaja en el precio del pan de batalla.