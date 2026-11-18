El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 18 de noviembre una jornada de cielos nubosos y temperaturas altas en varias regiones, sobre todo en el Oriente.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos nubosos y temperaturas que incrementaron hasta alcanzar una sensación térmica alta.

La Paz tendrá una jornada poco nubosa, alcanzando temperaturas entre 9°C y 24°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 3°C y máxima de 20°C.

Oruro tendrá un día poco nuboso y temperaturas entre 4°C y 23°C.

Potosí presentará una jornada nubosa y temperaturas que oscilarán entre 4°C y 25°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con algunas lluvias y temperaturas que registraron un aumento.

Cochabamba tendrá un día nuboso y temperaturas entre 11°C y 31°C.

Sucre tendrá una jornada poco nubosa, alcanzando valores entre 14°C y 29°C.

Tarija tendrá una jornada nubosa con alta probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 16°C a los 33°C.

Oriente

En el Oriente boliviano se registra un importante incremento de temperaturas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de algunos cielos nubosos y algunas lluvias.

Santa Cruz tendrá cielos poco nubosos y temperaturas entre 26°C y 34°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 24°C con una máxima de 38°C.

Cobija tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 25°C y 38°C.