Denunciar presuntos hechos de corrupción dentro de la Policía Boliviana ahora tendrá dos nuevos canales: una plataforma digital y la línea telefónica 113. La iniciativa fue presentada este lunes por el comandante general de la institución, Adrián Álvarez, quien aseguró que estos mecanismos buscan facilitar las denuncias ciudadanas y fortalecer los controles internos.

El anuncio se realizó en un acto junto al Alto Mando policial y autoridades del Gobierno. Durante la presentación, Álvarez destacó que la tecnología será una herramienta para recibir denuncias, verificar los hechos y encaminar las investigaciones correspondientes.

“Estamos utilizando la tecnología para poder recibir las denuncias de la población, para poder encaminar procesos internos que nos permitan constatar, verificar y, en función de ello, investigar hechos de corrupción dentro de la Policía”, afirmó.

Publicación Policía Boliviana.

¿CÓMO PUEDES DENUNCIAR?

1. A través de internet

La primera opción es ingresar a la plataforma oficial:

https://horus.policia.bo/publico/denuncia

Una vez dentro, la ciudadanía podrá completar un formulario para reportar presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos policiales. La denuncia podrá realizarse de manera anónima o proporcionando los datos personales del denunciante.

2. Mediante la línea telefónica 113

La segunda alternativa es comunicarse con el número 113, habilitado por la Policía como canal para recibir denuncias sobre presuntos hechos de corrupción dentro de la institución.

Según el comandante general, estos mecanismos permitirán fortalecer la supervisión, el control y la fiscalización interna del trabajo de los servidores públicos policiales, además de facilitar la identificación de posibles irregularidades.