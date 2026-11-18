La atención al público en las agencias de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo en el departamento del Beni será suspendida este miércoles 18 de noviembre, debido al feriado departamental por los 184 años de creación de esta región.

A través de un comunicado, la institución informó que la medida alcanza a jubilados, asegurados, derechohabientes y usuarios que realizan trámites en sus oficinas del departamento.

La suspensión se realiza en cumplimiento del feriado departamental establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante el comunicado MT-JDT-BN N.º 02/2026.

Asimismo, la Gestora confirmó que sus servicios se reanudarán el jueves 19 de noviembre, en los horarios habituales de atención.

Para consultas o seguimiento de trámites, los usuarios pueden comunicarse a la línea gratuita 800-1016-10.