El Magisterio Urbano participará este miércoles en el ampliado de emergencia convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), en medio de las medidas de presión que mantiene contra la descentralización de la educación.

Los maestros cumplen 16 días desde la instalación del primer piquete de huelga de hambre en rechazo a cualquier intento de centralización del sistema educativo.

El dirigente del sector, Rolando Suárez, explicó que el objetivo es exponer los fundamentos de su demanda ante las organizaciones afiliadas y no afiliadas a la COB, para que conozcan su posición y puedan asumir una postura frente al conflicto.

“Nosotros no necesitamos que se suspenda ningún proyecto, necesitamos que se elimine cualquier intención de centralización de la educación”, manifestó el representante del Magisterio Urbano.

Ante los cuestionamientos sobre una posible presión de los maestros para que la COB convoque al ampliado, Suárez sostuvo que el sector respeta las instancias orgánicas y considera que el encuentro permitirá analizar el conflicto y definir una posición.

Mientras tanto, la huelga de hambre continúa en La Paz. Los maestros esperan que el ampliado permita sumar el respaldo de otros sectores y fortalecer sus demandas frente a la propuesta de descentralización educativa.