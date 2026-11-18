Un accidente de tránsito registrado en la carretera hacia Portachuelo, en Santa Cruz, dejó como saldo una persona herida y dos vehículos con daños materiales de consideración.

El hecho se produjo tras la colisión entre dos motorizados, cuyo impacto fue de tal magnitud que uno de ellos terminó volcado y fuera de la carretera.

Producto del choque, uno de los conductores sufrió un corte en el brazo y tuvo que ser trasladado hasta el centro de salud más cercano para recibir atención médica.

Pese a la fuerza del impacto y los daños materiales ocasionados en ambos vehículos, las consecuencias personales fueron menores y se reportó únicamente una persona lesionada.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente no fueron precisadas y se aguarda un reporte de la Policía.