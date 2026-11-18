Una adolescente de 16 años vivió momentos de terror cuando regresaba a su casa después de salir del colegio. Un hombre la habría seguido por una calle oscura, la sujetó de la mochila, la derribó y presuntamente intentó abusar sexualmente de ella. Sin embargo, la menor logró forcejear, liberarse y escapar mientras gritaba desesperadamente pidiendo ayuda.

El hecho ocurrió el martes, aproximadamente a las 20:00, en el barrio Las Lomitas, zona de El Palmar, en Santa Cruz. La familia denunció lo sucedido y pidió mayor seguridad, iluminación en las calles y patrullajes policiales para evitar que otras personas atraviesen una situación similar.

La hermana de la víctima relató que la adolescente caminaba rumbo a su domicilio cuando notó que un hombre la seguía. Al percatarse del peligro, intentó apresurar el paso, pero el sujeto la alcanzó y comenzó a agredirla.

“Mi hermana acababa de salir del colegio y se estaba dirigiendo a mi casa. Estaba caminando a esta calle de acá y como es oscura, ella sintió que un hombre la seguía. Ella comenzó a apresurarse a correr y ya cuando se dio cuenta, el hombre ya la había jalonado de la mochila, la puso contra la tierra y la comenzó a estrangular y con un trapo le intentó tapar la boca”, contó.

En medio del ataque, la adolescente hizo todo lo posible para defenderse. Según su familiar, forcejeó con el agresor hasta conseguir soltarse. Una vez libre, salió corriendo hacia su vivienda y gritó para que alguien la auxiliara.

“Mi hermana hizo como pudo, se intentó liberarse; estaba forcejeando. Y una vez que se liberó, ella corrió y gritaba que por favor la ayudara. Decía: vecino, vecino, por favor, ayúdenme. Corrió y nadie le ayudó en todas las casas. Y como es (la calle) oscura, siguió corriendo hasta llegar a mi casa”, relató su hermana.

Denuncian que la Policía nunca llegó

Después de que la adolescente consiguió llegar a su domicilio, sus familiares solicitaron ayuda policial. Aseguran que realizaron varias llamadas y recibieron incluso otro número telefónico para comunicarse, pero, pese a la insistencia, ningún efectivo se presentó en el lugar.

“Se llamó a la Policía, se dijo que por favor vengan, que hagan patrulla, aunque sea. No vino la Policía. Nos dieron otro número, se volvió a llamar. La Policía tampoco no fue capaz de venir. Más tarde vamos a ir y nunca llegaron. Nos quedamos esperando hasta las 12 y nunca vino”, denunció la familiar.

La familia considera que la presencia policial pudo haber permitido encontrar al sospechoso poco después del ataque. Además, manifestó su preocupación porque, según su versión, no sería el primer hecho de violencia sexual denunciado en ese sector.

“Ese hombre, si la Policía hubiera llegado a tiempo cuando uno se le llamó, a ese hombre se le habría agarrado. Este caso no es la primera vez que sucede aquí. Y anteriormente había sucedido también a otra vecina, pero a la chica la violaron. La metieron al monte y la violaron”, afirmó.

Piden iluminación y mayor patrullaje

Los familiares señalaron que la falta de alumbrado público convierte algunas calles del barrio en sectores peligrosos, especialmente durante la noche. Por ello, pidieron a las autoridades municipales y policiales que atiendan sus reclamos y refuercen la seguridad en la zona.

“Se ha pedido que, por favor, pongan luz; tampoco son capaces de poner luz; no son capaces de que venga la patrulla. No sé qué más hacer”, expresó la hermana de la víctima.