Las víctimas fueron identificadas como Juan Luis Guagama Arteaga, de 20 años, e Isaías Trigo Montenegro, de 21. Ambos fueron asesinados a tiros la tarde del martes 17 de noviembre, en inmediaciones de la Plaza de las Madres, en el municipio de Guayaramerín, departamento del Beni.

El doble crimen se registró aproximadamente a las 16:00, cuando los dos jóvenes circulaban en motocicleta por inmediaciones de la plaza. De acuerdo con el reporte preliminar, fueron interceptados por sujetos armados que abrieron fuego directamente contra ellos, provocándoles la muerte en plena vía pública.

Las versiones recogidas entre los vecinos señalan que una motocicleta se acercó a las víctimas y sus ocupantes comenzaron a disparar.

Sin embargo, el ataque no habría terminado con los primeros disparos: según los testimonios, uno de los presuntos sicarios descendió del vehículo de dos ruedas y volvió a disparar contra los jóvenes para rematarlos, utilizando aparentemente un arma de fuego de gran capacidad, descrita por algunos testigos como una posible ametralladora.