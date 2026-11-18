Los contribuyentes podrán acceder a la condonación del 50 % de sus obligaciones antiguas y al 100 % de multas e intereses en deudas de gestiones posteriores.
18/11/2026 9:25
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La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra puso en vigencia un nuevo perdonazo tributario que permitirá a los contribuyentes regularizar sus deudas con importantes descuentos. El beneficio está disponible desde el 16 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 2026.
La medida alcanza a los impuestos municipales sobre bienes inmuebles, vehículos automotores y patentes de actividades económicas. Según el secretario municipal de Administración y Finanzas, Carlos Schlink, el objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar que los ciudadanos acumulen más deudas y sanciones.
El beneficio contempla dos modalidades, dependiendo de los años en los que se generó la deuda:
1. Deudas de 1995 a 2020:
Los contribuyentes podrán acceder a una condonación del 50 % del tributo omitido, las multas y los intereses, de acuerdo con el alcance de la normativa municipal.
2. Deudas de 2021 a 2025:
Se aplicará la condonación del 100 % de las multas y los intereses acumulados. En este caso, el contribuyente deberá pagar el capital de la deuda.
La medida representa una oportunidad para quienes tienen obligaciones pendientes y buscan ponerse al día sin asumir la totalidad de los recargos acumulados.
El perdonazo municipal alcanza a tres tipos de obligaciones:
Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles.
Impuesto a vehículos automotores.
Patentes municipales de actividades económicas.
¿CÓMO CONSULTAR TUS DEUDAS Y PAGAR EN LÍNEA?
Los contribuyentes pueden consultar sus obligaciones tributarias mediante los canales digitales oficiales de la Dirección de Administración Tributaria (DAT) y del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
El procedimiento consiste en:
Ingresar al portal oficial de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra o de la DAT.
Buscar la opción de consulta de deudas tributarias.
Introducir los datos solicitados del inmueble, vehículo o actividad económica.
Revisar las gestiones pendientes y verificar los descuentos aplicables.
Generar la liquidación correspondiente y realizar el pago mediante los medios digitales habilitados, incluido el código QR, cuando esté disponible.
También se puede acudir a los puntos de atención y pago autorizados por el municipio.
Los contribuyentes que no puedan cancelar toda su deuda de una sola vez deben consultar con la DAT las modalidades de pago y las condiciones de financiamiento disponibles. Es importante verificar si el beneficio permite acceder a cuotas y bajo qué requisitos.
El perdonazo estará vigente hasta el 9 de diciembre de 2026. Después de ese plazo, los contribuyentes podrían perder la oportunidad de acceder a las condonaciones establecidas.
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