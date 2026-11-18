La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra puso en vigencia un nuevo perdonazo tributario que permitirá a los contribuyentes regularizar sus deudas con importantes descuentos. El beneficio está disponible desde el 16 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 2026.

La medida alcanza a los impuestos municipales sobre bienes inmuebles, vehículos automotores y patentes de actividades económicas. Según el secretario municipal de Administración y Finanzas, Carlos Schlink, el objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar que los ciudadanos acumulen más deudas y sanciones.

El beneficio contempla dos modalidades, dependiendo de los años en los que se generó la deuda:

1. Deudas de 1995 a 2020:

Los contribuyentes podrán acceder a una condonación del 50 % del tributo omitido, las multas y los intereses, de acuerdo con el alcance de la normativa municipal.

2. Deudas de 2021 a 2025:

Se aplicará la condonación del 100 % de las multas y los intereses acumulados. En este caso, el contribuyente deberá pagar el capital de la deuda.

La medida representa una oportunidad para quienes tienen obligaciones pendientes y buscan ponerse al día sin asumir la totalidad de los recargos acumulados.

El perdonazo municipal alcanza a tres tipos de obligaciones:

Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles.

Impuesto a vehículos automotores.

Patentes municipales de actividades económicas.

¿CÓMO CONSULTAR TUS DEUDAS Y PAGAR EN LÍNEA?

Los contribuyentes pueden consultar sus obligaciones tributarias mediante los canales digitales oficiales de la Dirección de Administración Tributaria (DAT) y del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

El procedimiento consiste en:

Ingresar al portal oficial de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra o de la DAT. Buscar la opción de consulta de deudas tributarias. Introducir los datos solicitados del inmueble, vehículo o actividad económica. Revisar las gestiones pendientes y verificar los descuentos aplicables. Generar la liquidación correspondiente y realizar el pago mediante los medios digitales habilitados, incluido el código QR, cuando esté disponible.

También se puede acudir a los puntos de atención y pago autorizados por el municipio.

Los contribuyentes que no puedan cancelar toda su deuda de una sola vez deben consultar con la DAT las modalidades de pago y las condiciones de financiamiento disponibles. Es importante verificar si el beneficio permite acceder a cuotas y bajo qué requisitos.

El perdonazo estará vigente hasta el 9 de diciembre de 2026. Después de ese plazo, los contribuyentes podrían perder la oportunidad de acceder a las condonaciones establecidas.