El presidente Rodrigo Paz llegó este miércoles al departamento del Beni para participar en los actos conmemorativos por los 184 años de su creación. La jornada de celebración se desarrolla en la ciudad de Trinidad, con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y municipales.

El mandatario participó en el Te Deum celebrado en la Catedral Santísima Trinidad, como parte de las actividades oficiales por la efeméride departamental. En el lugar también se encuentran el gobernador Jesús Egüez, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano y otras autoridades departamentales y municipales.

Las actividades comenzaron temprano con las ofrendas florales y la iza de banderas en la plaza principal Mariscal José Ballivián, frente al monumento del fundador del departamento.

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Posteriormente, se desarrolló la celebración religiosa del Te Deum y está prevista una Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), en instalaciones de la Universidad Autónoma del Beni. Durante este acto solemne se entregarán reconocimientos y condecoraciones a personalidades e instituciones destacadas.

La agenda conmemorativa también contempla un desfile cívico-militar por el centro de Trinidad, con la participación de instituciones públicas, unidades educativas, organizaciones sociales y las Fuerzas Armadas.

¿Por qué se conmemora el 18 de noviembre?

La efeméride recuerda la creación oficial del departamento del Beni, establecida mediante el Decreto Supremo del 18 de noviembre de 1842, durante la presidencia del general José Ballivián.

La disposición fue promulgada al cumplirse el primer aniversario de la victoria boliviana en la Batalla de Ingavi. Este 2026, el departamento conmemora 184 años de creación con una jornada de actos protocolares y feriado departamental.