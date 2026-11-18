El presidente Rodrigo Paz anunció este miércoles una inversión de 230 millones de dólares para la construcción de dos puentes sobre el río Mamoré, en el departamento del Beni.

El mandatario informó que el diseño del proyecto fue concluido por una consultora de Corea del Sur y que una delegación de ese país llegará a Bolivia el próximo 8 de diciembre para entregar el documento.

Durante los actos por los 184 años de creación del Beni, en la ciudad de Trinidad, Paz explicó que el proyecto contempla un primer puente de 1.185 metros en su sector principal, un segundo puente de 540 metros y 13,5 kilómetros de accesos.

“En los primeros meses del próximo año, en enero, febrero, será aprobado este crédito para construir este anhelado puente sobre el río Mamoré”, remarcó.

El jefe de Estado señaló que la obra no beneficiará únicamente al Beni, sino que será un proyecto de alcance nacional. “Este puente no es solo del Beni, será un aporte de toda la patria, es un esfuerzo nacional, es una revolución de la verdadera unidad de la patria”, afirmó.

También sostuvo que la infraestructura estará destinada a las familias bolivianas, productores y gremiales, y que forma parte de una propuesta para impulsar la descentralización ordenada y la integración del país.

Anuncian inversiones en carreteras

Paz también anunció que su gobierno proyecta una inversión de 300 millones de dólares para la construcción de infraestructura caminera en el departamento. Explicó que se prevé destinar un año a conseguir los recursos y establecer alianzas multilaterales para acceder al financiamiento.

“Un año para conseguir la platita, otro para hacer las alianzas multilaterales para obtener recursos económicos que se traducirán posteriormente en trabajo”, indicó.

Asimismo, informó que se tiene prevista una inversión de 200 millones de dólares para la electrificación del Beni. Al respecto, señaló que el departamento tiene actualmente el costo de electricidad más alto.

El mandatario también mencionó que se proyectan inversiones relacionadas con el medioambiente y el desarrollo climático, en coordinación con el municipio y la Gobernación. Destacó la importancia del Beni por su aporte a la generación de agua dulce y la conservación de áreas verdes.

Los anuncios fueron realizados antes del desfile cívico, institucional y militar desarrollado en la plaza principal de Trinidad, como parte de las actividades conmemorativas por los 184 años de creación del departamento.

Paz llegó al Beni este miércoles y participó en el Te Deum celebrado en la Catedral Santísima Trinidad, junto al gobernador Jesús Egüez, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y otras autoridades nacionales, departamentales y municipales.