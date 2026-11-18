El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció tres importantes proyectos de inversión para el departamento del Beni durante su discurso por los 184 años de creación de esta región, en el marco de los actos conmemorativos que contaron con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales.

El mandatario destacó que, después de un año de trabajo con las nuevas autoridades regionales, existen avances en proyectos de infraestructura, producción y desarrollo. "Hoy es el tiempo del Beni", afirmó.

Uno de los principales anuncios fue la construcción de dos puentes sobre el río Mamoré, con una inversión proyectada de $us 230 millones. El proyecto contempla un puente principal de 1.185 metros, otro de 540 metros y 13,5 kilómetros de accesos.

Paz explicó que el diseño de ingeniería fue concluido con cooperación de Corea y anunció que una delegación de ese país llegará a Bolivia el 8 de diciembre para realizar la entrega formal del proyecto. Asimismo, señaló que se espera la aprobación del crédito en los primeros meses de 2027 para iniciar las obras.

"Este puente no solo es del Beni, la inversión de $us 230 millones será un aporte de toda la patria", manifestó.

Carreteras y electrificación

Como segundo compromiso, el presidente anunció cerca de $us 300 millones proyectados para la construcción de carreteras e infraestructura en el departamento durante los próximos cuatro años. Indicó que los recursos se gestionaron mediante alianzas con organismos multilaterales y que las obras permitirán generar empleo.

El tercer anuncio contempla una inversión de $us 200 millones para la electrificación del Beni. Paz señaló que el objetivo es que el departamento pueda acceder a energía eléctrica a menor costo.

"Vamos a electrificar el Beni con electricidad barata", sostuvo.

Finalmente, el mandatario destacó el potencial ambiental de la región y señaló que se buscará gestionar recursos económicos por su contribución a la conservación de los ecosistemas y a la generación de agua dulce en la Amazonía.

"Más inversión en el ámbito climático que tenemos que gestionar con gobernación y alcaldía", indicó.

Paz pidió unidad entre las autoridades nacionales, gobernaciones y municipios para impulsar estos proyectos y avanzar hacia una descentralización ordenada. "Beni, este es tu momento, que no te lo quiten. Este es tu momento para luchar por tu futuro", expresó al concluir su intervención.