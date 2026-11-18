El presidente del Concejo de Shinahota, José María Condori, y otros dos hombres fueron aprehendidos en Cochabamba acusados de presunto uso indebido de bienes del Estado. Los tres fueron encontrados dentro de un vehículo oficial de ese municipio y presentaban aliento alcohólico.

El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, informó que en el motorizado se encontraban Hilarión Vázquez C., de 38 años, quien conducía el vehículo; José María Condori, de 49 años, quien se identificó como presidente del Concejo Municipal de Shinahota; y un tercer ocupante que inicialmente proporcionó el nombre de David Condori Choque y dijo ser ejecutivo de la Federación Única de Centrales Unidas del Trópico.

Sin embargo, al verificar sus datos en el sistema del Servicio General de Identificación Personal (Segip), la Policía advirtió que su identidad correspondería a Isidro Auca.

Secuestran el vehículo

Ontiveros explicó que, al constatar que las tres personas estaban dentro de un motorizado oficial y presentaban aliento alcohólico, se procedió a su aprehensión en flagrancia. El vehículo también fue secuestrado.

“Las tres personas se encontraban dentro de un vehículo oficial de la Alcaldía de Shinahota y tenían aliento alcohólico”, señaló el jefe policial.

Tras la lectura de sus derechos constitucionales, los tres hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se investigue el presunto uso indebido de bienes del Estado.

Los tres aprehendidos pasaron la noche en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a la espera de su audiencia de medidas cautelares.