La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra realizó un operativo de control en el mercado antiguo de La Ramada para recuperar los espacios públicos ocupados por comerciantes informales.

El despliegue comenzó en el segundo anillo de la avenida Grigotá y avanzó hasta el primer anillo, con la participación de guardias municipales y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Durante el recorrido, los funcionarios decomisaron mercadería de comerciantes que ocupaban las calles y aceras sin autorización. También retiraron toldos instalados de manera irregular, debido a que estas estructuras obstaculizan la circulación de peatones.

Durante la intervención se registraron algunos altercados entre los funcionarios municipales, comerciantes e incluso conductores que se encontraban en el sector.

Desde la Alcaldía señalaron que estos controles no se limitarán al mercado antiguo de La Ramada, sino que también llegarán a otros centros de abastecimiento de la ciudad, con el objetivo de evitar que los comerciantes informales ocupen espacios destinados a la circulación de la población.

Los operativos forman parte de las acciones municipales para ordenar las áreas comerciales y garantizar que peatones puedan transitar libremente por calles y aceras.