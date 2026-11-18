El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, se presentó este miércoles ante la Fiscalía para prestar su declaración informativa por una denuncia de presunto incumplimiento de deberes. Mientras ingresaba a dependencias del Ministerio Público, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) retiraron a sus seguidores, que se concentraban en puertas de la institución, y utilizaron agentes químicos para dispersarlos.

Loza llegó acompañado del director de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Nelson Cox. La denuncia fue presentada por el asambleísta departamental Joel Flores, quien cuestiona una supuesta demora en la atención a las familias afectadas por la sequía.

Efectivos policiales custodian el ingreso a la Fiscalía. Foto: Fernando Aguilar Periodista/ Red Uno

Un contingente policial llegó en motocicletas y camionetas hasta inmediaciones de la Fiscalía, en la calle Valdivieso, para despejar el lugar. Allí se encontraban representantes de organizaciones sociales, sectores campesinos y otras personas que expresaban su respaldo al gobernador y exigían respeto a su elección como autoridad departamental.

Algunos dirigentes advirtieron que asumirían medidas de presión si se intenta apartar a Loza de su cargo.

Efectivos policiales custodian el ingreso a la Fiscalía. Foto: Fernando Aguilar Periodista/ Red Uno

Loza descarta haber incumplido sus funciones

Antes de ingresar a declarar, el gobernador aseguró que no tiene nada que ocultar y que responderá a las preguntas del Ministerio Público.

“No tengo nada que abstenerme, yo no he cometido ningún delito, he trabajado siempre pensando en mi pueblo”, expresó.

También descartó haber incumplido sus deberes en la atención a los municipios afectados por la sequía y sostuvo que la Gobernación actuó dentro de los plazos establecidos.

Gobernación presentará documentos

El director jurídico, Nelson Cox, anunció que presentarán documentación para demostrar que la Gobernación atendió a las familias afectadas y que no existió incumplimiento de deberes.

Asimismo, sostuvo que corresponde al Ministerio Público rechazar la denuncia, porque, según su posición, no hubo omisión ni negativa del gobernador a cumplir sus funciones.

El proceso busca establecer si existió una demora en la atención a las poblaciones afectadas por la sequía en Cochabamba.