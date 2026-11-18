Un vehículo cayó desde una altura aproximada de 15 a 20 metros mientras era trasladado por una grúa para ingresar al segundo nivel del Campo Ferial Chuquiago Marka, en la ciudad de La Paz. El conductor, de 31 años, quedó atrapado en el interior del motorizado y tuvo que ser rescatado y trasladado de emergencia a un hospital.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:30, durante los preparativos de la octava edición de la feria automotriz «5 Días Sobre Ruedas». Según los datos preliminares, el vehículo era elevado mediante una grúa cuando, por razones que todavía se investigan, se desprendió y cayó al vacío.

¿QUÉ PROVOCÓ LA CAÍDA?

La Policía maneja inicialmente dos posibles causas: una falla mecánica en el equipo de elevación o una falta de coordinación durante la maniobra.

El comandante regional de la Policía de la zona Sur, Hugo Barrios, informó que el Batallón de Seguridad Física Estatal conoció el hecho mediante el reporte de un testigo que presenció el accidente.

“Parece que ha sido una falta de coordinación o una falla mecánica. Eso está en investigación todavía por la Dirección de Tránsito”, explicó la autoridad.

De acuerdo con el informe preliminar, el vehículo se habría soltado de la grúa mientras era elevado para su ingreso al recinto ferial. Sin embargo, todavía no se estableció qué provocó exactamente el desprendimiento.

El hombre, de 31 años, fue auxiliado por personal de Bomberos Antofagasta y trasladado de emergencia al Hospital Metodista, ubicado en la zona de Obrajes.

Imagen captura de video.

El reporte médico inicial señaló que ingresó con múltiples contusiones y un traumatismo craneoencefálico moderado.

“Ha llegado con los diagnósticos de policontuso y un trauma craneoencefálico moderado. Ya está internado y está siendo valorado por las especialidades de neurocirugía”, informó el médico que lo atendió.

Aunque inicialmente no se identificaron fracturas, los profesionales detectaron un hematoma en la región del cerebelo, por lo que solicitaron estudios complementarios y una valoración especializada.

El paciente tampoco recuerda con claridad cómo ocurrió el accidente. Según el reporte médico, únicamente manifestó recordar un fuerte golpe antes de perder el conocimiento.

Posteriormente, la organización de la feria informó que el conductor se encontraba estable y bajo observación médica.

A través de un comunicado, la organización expresó su solidaridad con el trabajador afectado, su familia, la empresa de transporte contratada y la importadora propietaria del vehículo.

Los organizadores calificaron el accidente como un hecho aislado e imprevisto y señalaron que las actividades de la feria continuarían según lo programado, debido a que los expositores mantenían los preparativos para recibir al público paceño.

También destacaron que, durante las anteriores ediciones del evento, se trasladaron más de 3.000 vehículos al recinto ferial sin que se registrara un accidente de esta magnitud.

La Dirección de Tránsito continúa investigando las circunstancias del accidente para establecer si hubo una falla técnica de la grúa, problemas durante la maniobra o una deficiente coordinación entre los responsables del traslado.