La tranquilidad de los vecinos del barrio San Cayetano se ha visto afectada por los constantes enfrentamientos entre dos grupos de jóvenes que, según las denuncias, se reúnen en una plaza del lugar, donde incluso habrían utilizado armas de fuego para amenazarse entre ellos, sin importar la presencia de niños, estudiantes y familias.

La preocupación aumenta porque el lugar cuenta con un área verde, una plaza y una unidad educativa del mismo nombre del barrio. Los vecinos aseguran que los problemas suelen presentarse cerca de las 17:30, precisamente cuando los estudiantes salen de clases y muchos niños permanecen en los espacios de recreación.

Teresa, dirigente vecinal, calificó la situación como preocupante y pidió la intervención del comandante departamental de la Policía para evitar que estos enfrentamientos terminen en una tragedia.

“Preocupante, ya preocupante porque no nos olvidemos de que estamos frente a una unidad educativa. Los alumnos salen a las cinco y media y precisamente a esa hora se regenera el problema este. Y es bien preocupante, por eso nosotros hemos dicho a la Policía, al comandante departamental de la Policía que ponga sus buenos oficios en este aspecto porque ya no podemos permitir que los chicos ya vengan armados, ya vengan armados”, manifestó.

La dirigente recordó que uno de los últimos episodios tomó por sorpresa a los vecinos, quienes no sabían cómo actuar ante el peligro que representaba la presencia de jóvenes armados en un espacio donde también había estudiantes.

“Imagínense si salía a la bala y le disparaba uno de los alumnos, ya, entonces es algo bien peligroso”, expresó Teresa, al insistir en que las autoridades deben intervenir antes de que ocurra una desgracia.

Asimismo, planteó que los jóvenes involucrados sean retirados de las calles y destinados a realizar actividades productivas.

“Por eso pedimos al comandante que ponga su buen oficio de una vez para dar solución a este tema, que se acabe en estas pandillas, que se lo lleven al cuartel, aunque sea a estos chicos que vayan a hacer algún oficio, algún trabajo, si no tienen nada que hacer”, agregó.

Otra vecina relató cómo se produjo uno de los enfrentamientos más recientes, ocurrido en plena plaza y delante de otras personas.

“Sí, en este espacio estaban, había niños, estaban los chicos de la escuelita, había del colegio ensayando y simplemente empezaron en delante, o sea, no les interesa si hay otra gente, si hay personas mayores, en delante de todos. Y ahí empezaron a pelear y saca el arma, le apunta al otro, se corretean”, contó.

La mujer aseguró que, después del primer episodio, los jóvenes regresaron durante la noche, aumentando la preocupación de las familias que viven en el sector.

“Realmente los vecinos ya atemorizados, también molestos, también esta situación de que se los corretea. La Policía viene, ellos huyen, pero otra vez se vuelven a juntar, vuelven a venir, y eso es lo que no queremos”, sostuvo.

Dos grupos se enfrentan en la plaza

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, los enfrentamientos involucran a dos grupos juveniles: uno que sería del propio barrio San Cayetano y otro que llegaría desde una zona aledaña.

“Hay un grupo de aquí y hay un grupo que viene del otro barrio. O sea, hay dos grupos que vienen y se enfrentan y ahí se desaparecen”, explicó otra de las denunciantes.

Aunque anteriormente se habían registrado peleas que no pasaron de simples enfrentamientos físicos, los vecinos consideran que la situación cambió y ahora representa un riesgo mayor por las presuntas amenazas con armas de fuego.

“El sábado pasó lo mismo, pero no pasó a mayores, una simple pelea, ya pelearon, cosas de joven, pero ya esto es más serio, ya esto pasa, rebasa más. Imagínense una desgracia que haya ocurrido ese día, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí?”, cuestionó.

La vecina también manifestó su preocupación por los padres de familia que dejan a sus hijos en el colegio o creen que se encuentran realizando otras actividades, sin imaginar que podrían estar expuestos a estos enfrentamientos.

“Los padres a veces piensan que sus hijos están en el colegio o que están haciendo otras actividades, cuando no es así. Y a nosotros nos preocupa porque, imagínense, ¿escapa de nuestras manos, de los padres, de los vecinos aquí, tantos niños en el área verde? Es un peligro”, concluyó.

Mientras tanto, en las bancas y otros espacios de la plaza se observan numerosos grafitis que, según los vecinos, estarían relacionados con los grupos juveniles que frecuentan el lugar.

La denuncia apunta a una situación que mantiene en alerta a las familias de San Cayetano, en inmediaciones de la avenida Virgen de Luján, entre el tercer y noveno anillo de Santa Cruz de la Sierra. Los vecinos piden mayor presencia policial y acciones que permitan recuperar la tranquilidad en la plaza y garantizar la seguridad de los estudiantes y niños que utilizan diariamente este espacio.