La muerte violenta de dos jóvenes causó consternación en Guayaramerín, donde sus familiares atraviesan momentos de profundo dolor y exigen justicia. Las víctimas fueron identificadas como Juan Luis Guagama Arteaga, de 20 años, e Isaías Trigo Montenegro, de 21, quienes perdieron la vida en un hecho de sicariato.

Mientras velan los restos de Juan Luis, su tía, Ignacia Arteaga, pidió que se investigue el crimen y se aclare lo ocurrido. La mujer aseguró que su sobrino no era una persona dedicada a hacer daño y expresó su indignación por la forma en que le quitaron la vida.

“Yo, como su tía, porque su mamá no se encuentra, le pido por favor justicia, justicia para mi sobrino. Que me lo mataron, me lo mataron peor que a un perro. Pido justicia, justicia porque la gente es mala. Las personas que lo conocen y saben que no es él, no es de esas personas que hacen maldad, nada”, manifestó.

Ignacia contó que Juan Luis era uno de los dos hijos de su familia y que tenía un futuro por delante. El joven había salido de promoción el año pasado del colegio Evangélico Nacional y realizaba una pasantía en la Fiscalía, donde también trabajaba.

“Él salía a promoción el año pasado del evangélico nacional, y hacía su pasantía en la Fiscalía. Ahí él trabajaba”, reveló su tía, al recordar parte de las actividades que realizaba el joven.

Según su testimonio, el día del crimen Juan Luis salió de su domicilio aproximadamente a las 16:00 para dirigirse a entrenar fútbol, a pocas cuadras de su vivienda. No estaba solo: lo acompañaba su amigo Isaías Trigo Montenegro, quien también fue asesinado.

“A las cuatro de la tarde, casi, a entrenar, a dos cuadras de su casa”, relató Ignacia. Al ser consultada si estaba acompañado, respondió: “Sí. Sí, estaban de ida a entrenar fútbol”.

La familiar señaló que, por el momento, esperan darle sepultura a Juan Luis antes de avanzar con otras acciones para exigir que el caso sea esclarecido. Sin embargo, dejó claro que la familia no piensa quedarse en silencio y que su principal preocupación es que se conozca la verdad.

“Mi persona, como familia, y mis madres, mis hermanos, todos queremos justicia y queremos que se aclare todo. Para limpiar su nombre y no quede en habladuría como todo el mundo dice, que quizás se lo merecían. La persona que lo conocieron sabe cómo era él, saben que él no hizo nada malo. Por eso yo quiero y le pido justicia para él, para que se sepa la verdad y que caiga quien tenga que caer”, expresó.