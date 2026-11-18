La Justicia determinó seis meses de detención preventiva para el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, y el exfiscal antidrogas, Julio César Porras, en el marco de las investigaciones del denominado 'caso Roma'.

La audiencia de medidas cautelares se desarrolló este pasado martes en La Paz y se prolongó por más de seis horas. Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez dispuso la detención preventiva de ambos investigados en el penal de San Pedro, donde deberán permanecer durante seis meses.

Ambos permanecerán privados de libertad, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer los presuntos hechos de corrupción y narcotráfico relacionados con el caso.

La investigación apunta a una presunta red vinculada al denominado Ecosistema ROMA (Repositorio de Operaciones, Módulos y Aplicaciones), una plataforma digital implementada durante la gestión del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca.

El proceso se desarrolla en La Paz y busca establecer las responsabilidades de los investigados y las posibles conexiones entre los implicados en esta presunta estructura.