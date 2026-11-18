Tras la derrota por 2-0 ante Ecuador, el director técnico de la Selección Boliviana, Óscar Villegas, rompió el silencio y se refirió al rendimiento de La Verde, que sumó su séptima caída consecutiva y cerró el 2026 sin victorias desde el repechaje mundialista.

En conferencia de prensa, el entrenador reconoció la diferencia de jerarquía entre ambas selecciones, pero también defendió el trabajo que viene realizando desde que asumió el mando del combinado nacional.

“Hemos iniciado un cambio que nos ha llevado a repechaje, muy cerca del Mundial, asumiendo en la fecha 7; y habiendo conseguido resultados históricos como la victoria a Chile”, manifestó Villegas.

Sobre el desarrollo del encuentro, el estratega admitió que los goles de Ecuador llegaron por errores de concentración de sus dirigidos. Sin embargo, consideró que Bolivia logró equilibrar las acciones durante el segundo tiempo y generar algunas situaciones de peligro.

Selección boliviana de fútbol ante Ecuador. Foto: redes sociales.

“Los goles llegaron por desconcentraciones nuestras, y en el segundo lo equilibramos, creo que tuvimos situaciones”, explicó.

Villegas también destacó el potencial del seleccionado ecuatoriano y sostuvo que enfrentarse a rivales de ese nivel es importante para el crecimiento del fútbol boliviano.

“Ecuador es una selección de altísimo nivel, hace falta recordar que hace poco le ganaron a Alemania en el Mundial y para crecer, nosotros necesitamos selecciones fuertes”, expresó.

Óscar López, mediocampista de la Verde. Foto: redes sociales.

La Verde cayó ante Ecuador con goles de Jhon Mercado (20') y Jordy Caicedo (45+3'), en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. El resultado prolongó la mala racha del combinado nacional, que también había perdido por 2-0 ante Perú en Lima.

Bolivia cerró así su calendario de 2026 con siete derrotas consecutivas, contando la final del repechaje ante Irak, y tendrá que esperar hasta marzo de 2027 para volver a la actividad en la primera fecha FIFA del año.