El precio de la papa se incrementó en los últimos días y la arroba del producto de mayor tamaño llegó a costar hasta Bs 120 en el mercado Rodríguez de La Paz, según informaron los comerciantes.

Una de las vendedoras explicó que anteriormente comercializaba la arroba de papa grande a Bs 100, pero ahora debe ofrecerla a Bs 120. También señaló que existen otras variedades y tamaños cuyos precios oscilan entre Bs 80 y Bs 100.

"La helada le ha pescado. Dicen por el por ese motivo no hay papa y está llegando poco la producción", explicó la comerciante al referirse a las razones del incremento.

La papa que se comercializa en este centro de abasto llega de regiones como Luribay, Araca y Cochabamba. Sin embargo, las comerciantes aseguran que el producto está llegando a precios elevados.

Consultada sobre una posible reducción, la vendedora advirtió que el costo podría mantenerse durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

"No, ya vienen la fiesta de Navidad, Año Nuevo, no se baja la papa. No se baja. Después, tal vez, para febrero sí va a rebajar la papita también", manifestó.

Otros productos también registran incrementos

El alza no se limita a la papa. La comerciante indicó que la cuarta de cebolla pasó de Bs 20 a Bs 30, mientras que la zanahoria subió de Bs 15 a Bs 20.

Ante este panorama, las comerciantes recomiendan a las familias tomar previsiones para sus compras, debido a que los precios de algunos productos de la canasta familiar podrían mantenerse elevados durante las próximas semanas.