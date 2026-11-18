El pago del aguinaldo de Navidad es una obligación para los empleadores en Bolivia y debe realizarse antes del 25 de diciembre de cada año, según establece la Ley de 18 de diciembre de 1944. La normativa también contempla sanciones para las empresas que incumplan con este beneficio laboral.

De acuerdo con la legislación, los empleados deben recibir el equivalente a un mes de sueldo, mientras que para los obreros corresponde a 25 días de salario. Si el trabajador no cumplió un año completo de labores, tiene derecho al pago proporcional, mediante duodécimas.

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?

Según los requisitos establecidos en la normativa, los empleados deben haber trabajado al menos tres meses continuos durante la gestión, mientras que para los obreros se exige un mínimo de 30 días de trabajo.

El beneficio también corresponde a quienes trabajaron menos de 12 meses, pero en esos casos el monto se calcula de forma proporcional al tiempo trabajado.

¿Hasta cuándo deben pagar el aguinaldo?

La Ley de 18 de diciembre de 1944 establece que el aguinaldo debe entregarse antes del 25 de diciembre. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo suele emitir instructivos anuales que pueden fijar fechas límite anteriores para los sectores público y privado.

Como antecedente, en la gestión pasada el Ministerio de Trabajo estableció el 20 de diciembre como plazo máximo e impostergable para el pago del aguinaldo.

El monto se calcula, por regla general, sobre el promedio del total ganado durante los últimos tres meses de la gestión: septiembre, octubre y noviembre.

Además, el beneficio debe pagarse íntegramente en dinero. Es un derecho irrenunciable y no puede ser objeto de descuentos, retenciones ni embargos, de acuerdo con las disposiciones laborales.

¿Qué pasa si la empresa no paga el aguinaldo?

La Ley establece una sanción para los empleadores que incumplan con esta obligación: deberán pagar el doble del monto correspondiente al aguinaldo.

La normativa también contempla posibles multas administrativas por la falta de pago o el incumplimiento del plazo establecido.

Por tanto, el aguinaldo de Navidad constituye un derecho laboral obligatorio y su pago no depende de la voluntad del empleador, sino del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.