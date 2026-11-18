El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que el Buzón Digital para la Reforma Electoral continúa habilitado durante esta semana para recibir propuestas, ideas y planteamientos de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil.

Este canal de participación está disponible desde hace varias semanas y permitió recoger aportes de personas e instituciones que no pudieron asistir a los encuentros presenciales realizados en los nueve departamentos del país.

¿Cómo enviar una propuesta?

Las personas y organizaciones interesadas pueden hacer llegar sus planteamientos al siguiente correo electrónico:

buzon.digital@oep.org.bo

Publicación TSE.

El TSE informó que las propuestas recibidas serán incorporadas al proceso de sistematización y análisis, junto con los aportes recogidos durante los nueve encuentros departamentales.

La iniciativa busca ampliar la participación ciudadana y recoger diferentes perspectivas y demandas sobre el futuro de la democracia y del sistema electoral boliviano.

Según el organismo electoral, este trabajo contribuirá a elaborar propuestas para fortalecer el sistema electoral, construir consensos y perfeccionar la normativa vigente, como parte del proceso nacional denominado “Rumbo a la Reforma Electoral”.