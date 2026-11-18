El intento de Fernando Cerimedo de dejar la cárcel y afrontar en libertad el proceso por tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller, volvió a quedar en suspenso. La falta de conexión desde el penal de Chonchocoro impidió que el investigado participara en la audiencia prevista para las 9:30 de este miércoles 18 de noviembre, por lo que la autoridad jurisdiccional fijó una nueva fecha para tratar su solicitud.

La sesión fue trasladada al martes 24 de noviembre, a las 10:00. El nuevo aplazamiento también abrió una discusión sobre las condiciones en las que Cerimedo deberá presentarse ante la autoridad judicial, debido a que su participación virtual no pudo concretarse desde el recinto penitenciario de La Paz.

La defensa de Nadia Beller informó que su equipo solicitó que Cerimedo fuera llevado hasta el juzgado para asistir personalmente. La defensa considera que la siguiente audiencia debe realizarse de manera presencial; sin embargo, el juez dispuso pedir un informe a la administración de Chonchocoro para establecer qué ocurrió y por qué no fue posible concretar la conexión del privado de libertad.

La respuesta de las autoridades penitenciarias será determinante para establecer la modalidad de la próxima sesión. Mientras tanto, la defensa de Beller anunció que pedirá que Cerimedo continúe con la detención preventiva, bajo el argumento de que las circunstancias que llevaron a imponer esa medida cautelar siguen vigentes.

El proceso tiene como denunciante a Nadia Beller, quien actualmente se encuentra en México, después de que se autorizó su asilo en ese país. Su salida de Bolivia se produjo mientras las investigaciones y actuaciones judiciales continúan abiertas, luego del ataque armado que sufrió el 17 de agosto de 2026 en el ingreso de un hotel de Santa Cruz de la Sierra, donde resultó herida.