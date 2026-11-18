El doble asesinato de dos jóvenes, de 20 y 21 años, ocurrido a plena luz del día y en pleno centro de Guayaramerín, departamento del Beni, volvió a generar la preocupación por la inseguridad y la violencia en esta región fronteriza. El hecho también abrió cuestionamientos sobre los resultados del Plan Fronteras Seguras, impulsado por la Policía Boliviana y el Gobierno nacional.

Christian Erick Taboada García, director de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Municipal de Guayaramerín (GAMG), brindó detalles del caso y señaló que la Policía Boliviana y el Ministerio Público realizaron las primeras actuaciones investigativas, entre ellas el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios en el lugar del ataque.

Según explicó, se encontraron más de 20 cartuchos y existen testigos que habrían observado a los presuntos autores cuando se desplazaban por la zona. Un aspecto que llamó la atención de las primeras versiones es que los atacantes no habrían utilizado capuchas para cubrir sus rostros.

“Se ha recolectado muchos indicios en el tema de los cartuchos en el lugar de los hechos, arriba de más de 20 cartuchos. Entonces, existen también testigos que han estado por la zona donde mencionarían que eran personas que no tenían ni siquiera capuchas. Que eran también otras dos personas”, manifestó Taboada en contacto con el programa El Mañanero.

El funcionario expresó su preocupación por la violencia que atraviesa el municipio y cuestionó que un ataque de estas características se haya registrado en una zona céntrica, cerca del Palacio de Justicia, y en plena luz del día.

“Entonces, estamos viviendo una ola de crímenes lastimosamente. Ya sin miedo, se podría decir, de estas personas estarían actuando”, sostuvo.

Cuestiona el Plan Fronteras Seguras

Consultado sobre los resultados del Plan Fronteras Seguras, considerando que el doble crimen ocurrió en medio de su implementación, Taboada fue crítico y afirmó que la estrategia no estaría dando los resultados esperados debido a la falta de recursos y equipamiento para los efectivos policiales.

“Sí, lastimosamente se puede mencionar que el plan no estaría funcionando. Si bien la Policía de Guayaramerín, la Policía Boliviana de Guayaramerín está capacitada, la PSC, las distintas unidades, pero necesita el apoyo logístico del Gobierno”, respondió.

En ese sentido, pidió al Gobierno nacional fortalecer a la institución policial con más efectivos, vehículos, motocicletas, combustible y otros recursos que permitan realizar controles en una frontera extensa y con diferentes rutas de acceso.

Taboada recordó que hace cinco años fue director departamental de Frontera durante la gestión del entonces gobernador Alex Ferrier, periodo en el que, según indicó, se implementaron equipos como vehículos tipo quad y otros medios de transporte para facilitar el trabajo policial.

También advirtió que los caminos y accesos fronterizos pueden ser utilizados por delincuentes para escapar, por lo que consideró necesario reforzar la vigilancia en esos sectores.

“Uno de ellos era mi alumno”

Uno de los momentos más sensibles de sus declaraciones estuvo relacionado con la identidad y la edad de las víctimas. Taboada reveló que conocía a uno de los jóvenes, quien había sido su estudiante en la carrera de Derecho de la Universidad de la Amazonía Boliviana, donde imparte la materia de Criminología.

“Yo creo que este doble asesinato que se ha dado el día de ayer, la población está molesta, la población está repudiando estos actos porque no se olviden que eran jóvenes estudiantes. Uno de ellos era mi alumno. Yo soy docente de la Universidad de la Amazonía Boliviana, en el cual uno de ellos era mi alumno hace un mes atrás de la materia de criminología, estudiante de Derecho”, relató.

El funcionario lamentó que dos jóvenes que tenían proyectos y oportunidades por delante hayan perdido la vida de manera violenta. Además, cuestionó que se intente relacionar automáticamente este tipo de hechos con ajustes de cuentas o narcotráfico sin contar con elementos que respalden esas hipótesis.

“No, de esa parte no creo. Mayormente, todos los casos lo cierran con esa hipótesis, ¿no? El ajuste de cuentas o el tema del narcotráfico. Estos jóvenes, no creo que estén metidos en estas cosas. Como le digo, uno de ellos era un estudiante. Recién había salido el anteaño pasado del colegio. Entonces, son jóvenes que están trabajando, que están queriendo superarse”, afirmó.

Asimismo, explicó que el hecho ocurrió en una zona donde existen varias viviendas con cámaras de seguridad, por lo que la Policía ya habría comenzado a recolectar grabaciones que podrían contribuir a esclarecer lo sucedido.

“El día de ayer ha estado toda la tarde, incluso hasta el horario nocturno, patrullando, viendo, solicitando, acudiendo a las cámaras de seguridad de los distintos homicidios”, señaló.

Piden reforzar a las instituciones fronterizas

Ante este nuevo hecho de violencia, Taboada anunció que se requiere mayor atención de las autoridades nacionales y pidió que las demandas de Guayaramerín no sean utilizadas con fines políticos, sino que se traduzcan en acciones concretas para mejorar la seguridad.

“Es importante que, y no es por atacar, sino de que no podamos politizar. Se hizo un plan de frontera segura políticamente, vinieron y a los días hubo asesinato. A la otra semana, nuevamente asesinato y siguen las olas de los crímenes”, cuestionó.

El director municipal insistió en que Guayaramerín cuenta con efectivos policiales y profesionales capacitados en las instituciones encargadas de investigar los delitos, pero necesitan mejores condiciones para cumplir sus funciones.

“Pedimos, que nuestros distintos ministerios nos escuchen y puedan equipar a nuestra Policía, puedan dotar de armamento a nuestra Policía, puedan entregarles camionetas, motocicletas, porque tenemos efectivos buenos en la ciudad de Guayaramerín, tenemos profesionales probos en el Ministerio Público, en la Fiscalía, gente capacitada, pero necesitamos que los equipen, necesitamos que los fortalezcan”, manifestó.

Finalmente, también pidió fortalecer a la Dirección General de Migración, tomando en cuenta el movimiento diario de personas en esta frontera, el ingreso de estudiantes brasileños y la actividad comercial que caracteriza a Guayaramerín.

“Tenemos el ingreso de alrededor de 500 a 700 brasileños por día que vienen a estudiar. Y el libre comercio que tenemos en Guayaramerín. Entonces, fortalecer a la institución que es migración. Con más policía, con personas profesionales capacitadas que puedan ejercer el cargo”, concluyó.