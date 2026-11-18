Un contenedor con simbología de material radiactivo fue encontrado en una chatarrería de la zona norte de Santa Cruz, hecho que movilizó a efectivos de Bomberos de la Policía y a especialistas en el manejo de materiales peligrosos. Tras una evaluación con equipos especializados, se determinó que contenía uranio empobrecido, utilizado generalmente en procedimientos de radiografía industrial.

El hallazgo generó preocupación debido a las características del recipiente y a los símbolos que advertían sobre la presencia de material radiactivo. Ante esta situación, el personal policial estableció inicialmente un perímetro de seguridad para evitar posibles riesgos mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

El mayor Carlos Canaviri, de Bomberos de la Policía, explicó cómo se conoció el caso y las primeras acciones que se ejecutaron.

“Nos manifestaron sobre la presencia de aparentemente un contenedor con simbología de material radioactivo. Es así que, en primera instancia, se hizo presente el personal patrullero, quien determinó un perímetro de seguridad a la llegada de personal de bomberos. Evidentemente, se corroboró con la entrevista de campo con la propietaria de la chatarrería, donde aparentemente habrían dejado este contenedor. Verificando los pictogramas que presenta este contenedor, y de acuerdo a todo lo que son los procedimientos en cuanto a la guía de respuesta a emergencias para materiales peligrosos, tenemos entendido que es un contenedor para material radioactivo”, señaló.

Ante la necesidad de identificar el contenido del recipiente, los bomberos realizaron diferentes llamadas hasta contactar a una empresa especializada en el manejo de este tipo de materiales. Un especialista llegó al lugar con un detector Geiger y otros equipos para efectuar las mediciones.

“Es así que, a través de diferentes llamadas, hemos podido contactar con una empresa que maneja este tipo de materiales. Y de acuerdo al especialista que ha utilizado lo que son un detector Geiger y otros equipos, ha determinado que sí, es un contenedor para material radiológico de uranio empobrecido, que generalmente se utiliza para lo que es radiografía, para procesos industriales”, agregó Canaviri.

Después de las mediciones, el especialista estableció que, si bien los equipos detectaron presencia de radiación, los niveles registrados no representaban un riesgo para las personas que habían estado en contacto con el contenedor, según la evaluación realizada en el lugar.

“Los rangos, los parámetros que ha establecido el detector Geiger y el detector sónico, entonces da una distancia de hasta menos a cinco metros, menos, dos metros y medio. De acuerdo a lo que manifiesta el especialista, entonces, si bien presenta presencia o activa el detector, la cantidad de material mismo no reviste peligrosidad o pueda generar daño en aquellas personas que han tenido contacto con los mismos”, explicó el mayor.

El contenedor fue retirado de la chatarrería y ahora se busca establecer cómo llegó hasta ese lugar y quién lo dejó. Para ello, las investigaciones podrían apoyarse en el número de serie del recipiente y en las cámaras de vigilancia de las viviendas cercanas.

Canaviri indicó que estos elementos permitirán avanzar en las indagaciones y conocer la procedencia del material.