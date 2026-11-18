¿Qué pasa con los bienes de una persona soltera que fallece sin hijos ni cónyuge? Aunque muchas personas podrían pensar que sus hermanos son los primeros en recibir la herencia, el Código Civil boliviano establece un orden sucesorio que contempla inicialmente a otros familiares.

La abogada, Alejandra Álvarez, explicó que lo primero es determinar si existen herederos forzosos, es decir, descendientes, ascendientes y cónyuge o conviviente con derecho sucesorio. En el caso de una persona soltera que no tiene hijos, los primeros llamados a heredar son sus padres.

Si ambos padres fallecieron, la sucesión pasa a los abuelos, quienes tienen prioridad sobre los hermanos. La especialista aclaró que estos últimos no son considerados herederos forzosos y entran en el orden sucesorio cuando no existen familiares con mejor derecho.

También explicó qué sucede cuando uno de los hermanos falleció antes que la persona soltera y dejó hijos. En ese escenario, los sobrinos pueden heredar por representación la parte que le habría correspondido a su padre o madre.

Otro escenario que puede generar conflictos es la aparición de una pareja que asegura haber convivido con la persona fallecida. La abogada señaló que, si se demuestra legalmente la existencia de una unión conyugal libre o de hecho con derecho sucesorio, el conviviente puede participar de la herencia junto con los padres, si estos viven.

Sin embargo, no basta con afirmar que existía una relación sentimental: debe acreditarse mediante los documentos y procedimientos correspondientes.

Cuando existen desacuerdos entre los familiares y quien reclama derechos sucesorios, el caso puede llegar ante un juez para determinar quiénes tienen derecho a los bienes.

Finalmente, Alejandra destacó que una persona soltera también puede decidir en vida quién recibirá su patrimonio mediante un testamento. Explicó que, cuando no existen herederos forzosos, es posible disponer del 100% de los bienes a favor de un amigo, una institución o alguien que haya estado a cargo de sus cuidados, conforme a las disposiciones legales.