La investigación por el presunto secuestro de un ciudadano peruano en Santa Cruz dejó tres personas aprehendidas este miércoles 18 de noviembre. Entre los sospechosos se encuentra una mujer de nacionalidad paraguaya, quienes son investigados por su presunta participación en la privación de libertad del joven, ocurrida el pasado 8 de octubre en la urbanización Vallecitos.

El caso salió a la luz luego de que la víctima, de entre 21 y 22 años, lograra escapar del inmueble donde presuntamente permanecía retenida contra su voluntad. Desde entonces, la Policía inició las investigaciones para identificar a las personas que habrían participado en el hecho y establecer las circunstancias en las que el ciudadano extranjero llegó a Santa Cruz.

De acuerdo con los primeros datos, el joven habría viajado a Bolivia después de recibir una invitación. Su llegada al país habría sido coordinada por una persona que supuestamente tenía contacto con su entorno familiar en Perú. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una visita terminó convirtiéndose en una situación de presunto secuestro.

Una vecina de la urbanización Vallecitos contó que el ciudadano peruano llegó al lugar alrededor de las 05:00 y fue recogido por personas que le habrían dicho que permanecería alojado en una vivienda para conocer la ciudad.

“Llegó a este muchacho del Perú a las 5 de la mañana y lo fueron a recoger y le dijeron que lo iban a tener alojado en esta casa para hacerlo conocer”, relató en aquella oportunidad la mujer al recordar lo que sabía sobre la llegada del joven.

Según su testimonio, una vez dentro del inmueble, el ciudadano peruano habría permanecido bajo vigilancia y tenía dificultades para pedir ayuda. La vecina también contó que la víctima le explicó por qué no había podido solicitar auxilio antes.

“Porque no se podía, dice, porque estaba con el custodio”, manifestó.

Otro de los datos que forma parte de la investigación es que el joven habría permanecido con manillas en las manos y los pies, situación que refuerza la hipótesis de que estaba privado de libertad y bajo control de sus captores.