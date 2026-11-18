El tumor venéreo transmisible, conocido también como TVT, es una enfermedad tumoral contagiosa que afecta a perros, tanto hembras como machos.

Aunque no es muy conocida entre los propietarios de mascotas, su presencia puede generar preocupación. La detección temprana y la atención veterinaria son fundamentales para evitar complicaciones y lograr un tratamiento exitoso.

La veterinaria Claudia Guardia explicó que esta enfermedad se transmite mediante el contacto directo con células tumorales de un perro infectado. La vía más frecuente es el apareamiento, aunque también puede producirse cuando las mascotas lamen, olfatean o entran en contacto con mucosas infectadas de otros animales.

"Esta enfermedad es un tipo de tumor que se contagia principalmente en perros, tanto en hembras como en machos. Se origina o se transmite de manera directa por el contacto directo con las células tumorales de algún perrito infectado", explicó la especialista.

Aunque las lesiones suelen aparecer en las zonas genitales, también pueden desarrollarse en otras partes del cuerpo, como la cavidad oral, la nariz y, en algunos casos, la piel. Entre las principales señales de alerta están el sangrado genital sin causa aparente, la aparición de masas o protuberancias, secreciones anormales y el lamido excesivo de la zona afectada.

Respecto a la prevención, Guardia recomendó tener precaución durante los paseos y evitar que las mascotas entren en contacto con perros que presenten lesiones sospechosas.

También aconsejó la esterilización, la revisión periódica de las zonas genitales y las mucosas, y acudir al veterinario ante cualquier sangrado o anomalía.

Una de las principales preocupaciones de los propietarios es si esta enfermedad tiene cura. La veterinaria aclaró que sí existe tratamiento y que este se realiza mediante quimioterapia, con una cantidad de sesiones que dependerá de la presencia de las masas y de la evolución de cada paciente.