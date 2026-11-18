Una decisión personal terminó convirtiéndose en una historia viral luego de que Gayla Thompson, una mujer de 33 años originaria de Nashville, pusiera fin a su matrimonio de una década y finalmente adoptara la mascota que siempre había querido: una cerdita llamada Daisy. Según su relato, la posibilidad de tener este animal fue uno de los puntos de desacuerdo con su entonces esposo.

Después de firmar los documentos del divorcio, Gayla decidió hacer realidad ese deseo. Daisy llegó a su hogar cuando apenas pesaba unos kilos y pronto se convirtió en parte central de su vida cotidiana.

La mujer resumió el cambio con una frase que llamó la atención en redes sociales: “Cambié a un cerdo por otro”, en referencia al final de su matrimonio y la llegada de su nueva compañera.

¿Cómo es vivir con Daisy, la cerdita que se volvió viral?

La convivencia con Daisy ha implicado adaptar algunos espacios de la casa, aunque Gayla asegura que la experiencia ha sido positiva. Cuando tenía cuatro meses, la cerdita ya superaba los 20 kilogramos y contaba con su propia cama, juguetes y una caja de arena para hacer sus necesidades.

Su comportamiento también ha obligado a tomar algunas precauciones. Daisy aprendió a abrir los muebles de la cocina, por lo que su dueña tuvo que asegurar esos espacios para evitar que accediera a su contenido.

Pese a su tamaño y curiosidad, Gayla la describe como una mascota limpia y acostumbrada a convivir dentro de casa.

¿Cuánto cuesta mantener a un cerdo como mascota?

Uno de los aspectos que Gayla destaca de su nueva compañera son los gastos de manutención. Actualmente, calcula que mantener a Daisy representa alrededor de 50 dólares mensuales, aunque espera reducir esa cantidad a unos 20 dólares cuando termine de construirle un corral al aire libre.

La alimentación de la cerdita incluye pellets y lechuga, aunque tiene una especial preferencia por los Cheerios. También aprovecha las sobras de comida, de acuerdo con el relato de su dueña.

El proyecto de construirle un espacio exterior forma parte de los planes que Gayla tiene para mejorar las condiciones de vida de Daisy.

¿La cerdita Daisy acompaña a su dueña al supermercado?

La mascota no permanece todo el tiempo en casa. Gayla suele sacarla a pasear con correa e incluso la lleva al supermercado y a un establecimiento de comida rápida, donde los empleados ya conocen sus visitas y le preparan un vaso especial.

Aunque la presencia de Daisy suele llamar la atención de otras personas, la relación de Gayla con los animales no es algo nuevo. La mujer contó que desde pequeña tuvo interés por rescatarlos y que su afinidad con ellos le recordaba a la historia de La telaraña de Charlotte.

¿Qué pasó con Gayla Thompson después de su divorcio?

La separación no significó que Gayla renunciara a formar una nueva vida en pareja. Actualmente mantiene una relación con un hombre que aceptó su deseo de criar a Daisy y que también participa en los planes para el futuro de la mascota.

Ambos tienen previsto mudarse a una granja, donde esperan construir un corral más amplio para la cerdita.

Así, lo que comenzó como una diferencia durante su matrimonio terminó convirtiéndose en una nueva etapa para Gayla, quien ahora comparte su hogar y sus actividades cotidianas con Daisy.

Fuente: TvAzteca Chihuahua.