En la rutina diaria de miles de personas, llegar cinco minutos antes o correr permanentemente detrás del reloj marca dos formas muy distintas de gestionar la jornada.

Aunque la impuntualidad frecuente suele interpretarse como desinterés o descortesía, este comportamiento por sí solo no constituye ningún trastorno psicológico, sino que responde a la manera en que cada individuo percibe y administra su tiempo, de acuerdo a lo que indica el portal Msn.

Cálculos optimistas y tareas de último minuto

Uno de los principales factores detrás de los retrasos habituales radica en subestimar cuánto demoran las actividades cotidianas, como prepararse o trasladarse por calles congestionadas.

Quienes llegan tarde suelen planificar bajo el escenario ideal, sin prever imprevistos como demoras en el transporte público, la búsqueda de llaves o el tráfico vehicular.

A este cálculo poco realista se suma la costumbre de querer aprovechar los últimos minutos disponibles para responder mensajes, ordenar objetos o iniciar tareas breves antes de salir.

Esta dificultad para interrumpir una actividad y establecer prioridades provoca que el margen de tiempo desaparezca antes de cruzar la puerta.

Para quienes esperan, los retrasos reiterados pueden percibirse como una falta de respeto hacia su tiempo, aunque la intención de la otra persona no sea desvalorizar el encuentro. En algunos casos, postergar el momento de salir también se vincula con patrones de procrastinación o con la resistencia a abandonar una tarea agradable para iniciar otra.

Paradójicamente, vivir retrasado genera un círculo de estrés en el que la persona se apura, llega alterada a sus compromisos y promete organizarse mejor sin modificar sus hábitos reales.

Cuando esta situación se vuelve constante y deteriora el desempeño laboral, académico o familiar, resulta conveniente evaluar posibles dificultades persistentes de atención u organización junto a un profesional.

Claves prácticas para ganar puntualidad

Transformar este hábito requiere dejar de calcular la hora de llegada para enfocarse estrictamente en el horario límite en el que se debe abandonar el hogar.

Registrar durante varios días cuánto tiempo toman realmente las rutinas diarias e incorporar un margen fijo para contratiempos permite planificar con mayor realismo y evitar nuevas tareas cuando se acerca la salida.