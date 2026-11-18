El Gobierno boliviano definió a tres representantes diplomáticos para ocupar cargos en Estados Unidos, Uruguay y ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las nominaciones fueron seleccionadas por el presidente Rodrigo Paz Pereira y deberán pasar por la aprobación de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Senadores.

El vicecanciller Carlos Paz confirmó que Giovanni Ortuño Camacho fue elegido para asumir como embajador de Bolivia en Estados Unidos. El profesional es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, cuenta con estudios de posgrado en telecomunicaciones, administración de empresas y derecho administrativo, y actualmente preside la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, cargo que ocupa desde 2023.

"El presidente ha escogido a Giovanni Ortuño Camacho para que ocupe el puesto de embajador de Bolivia en Estados Unidos", explicó la autoridad.

Para la representación diplomática en Uruguay fue propuesta Mónica Teresa Ayala de Rojas, diplomática de carrera con experiencia en el servicio exterior y cooperación internacional. Fue directora de Promoción de Comercio del Viceministerio de Relaciones Económicas Internacionales, jefa del área de Cooperación e Información de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y asesora de su Secretaría General durante los últimos cinco años.

De ser aprobada, también representará a Bolivia ante la Aladi, organismo integrado por 13 países latinoamericanos.

En tanto, Guido Añez Moscoso fue propuesto como representante permanente de Bolivia ante la OEA. Es abogado y cuenta con trayectoria política en el país, donde ejerció funciones como concejal de Santa Cruz, diputado, prefecto y ministro de Agricultura durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Según el vicecanciller, permaneció fuera de Bolivia desde 2009 y residió aproximadamente 17 años en Estados Unidos.

Bolivia busca fortalecer relaciones comerciales y atraer inversiones

Paz explicó que la designación de los representantes responde a la necesidad de fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales y de cooperación con otros países y organismos internacionales.

La autoridad recordó que, al asumir funciones, la Cancillería recibió una deuda superior a los 30 millones de dólares con organismos internacionales y obligaciones salariales pendientes por más de dos millones de dólares. Aseguró que se avanzó en la regularización de estos compromisos y en la definición de los lineamientos de política exterior del Gobierno.

Respecto a Estados Unidos, destacó que Bolivia no contaba con un embajador en ese país desde hace más de 17 años. Señaló que la nueva representación deberá trabajar en la apertura de mercados, el fortalecimiento de las relaciones comerciales y la atracción de inversiones.

"Nosotros vamos a medir obviamente el trabajo de nuestros representantes nacionales", sostuvo.

Relaciones diplomáticas y atención a los bolivianos en el exterior

Consultado sobre si el acercamiento con Estados Unidos responde a una necesidad económica o a un alineamiento político con el Gobierno de Donald Trump, el vicecanciller aseguró que la política exterior se basa en el respeto, la reciprocidad y la defensa de los intereses nacionales.

Asimismo, aclaró que la designación de una nueva embajadora estadounidense en Bolivia y la propuesta de un embajador boliviano todavía deben completar sus respectivos procesos de aprobación.