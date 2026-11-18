Los avasallamientos y las denuncias por tráfico ilegal de tierras en la provincia Guarayos generan preocupación por la magnitud de los terrenos afectados y las presuntas amenazas contra funcionarios públicos.

El abogado Álvaro Latorre señaló que las investigaciones permitieron identificar una ocupación que alcanzaría aproximadamente 150.000 hectáreas, entre tierras fiscales, áreas de reserva, territorios comunitarios y propiedades privadas.

Según Latorre, las intervenciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), tras detectar un desmonte ilegal hace tres semanas, permitieron conocer mayores detalles sobre las actividades atribuidas a José Luis Medina Bellido, dirigente de los interculturales, a quien señaló como principal responsable de estos hechos.

El abogado explicó que los terrenos presuntamente afectados comprenden tierras fiscales o disponibles, reservas, la TCO Guarayos, la TCO Monteverde y algunas propiedades privadas. Asimismo, indicó que la presencia de interculturales en la provincia habría aumentado de aproximadamente 80 a más de 3.000 personas, quienes supuestamente compraron terrenos a Medina Bellido.

Otro aspecto que genera alarma es la presunta presencia de personas armadas en las zonas ocupadas.

"Estamos hablando de un tipo realmente peligroso, anda fuertemente armado", manifestó Latorre, quien aseguró que recibió información sobre caravanas de entre cinco y siete vehículos en las que se desplazaría el dirigente.

De acuerdo con la denuncia, entre las armas que supuestamente portaría este grupo se encuentran fusiles AR-15, escopetas, armas largas y pistolas calibre 9 milímetros.

Latorre también afirmó que Medina Bellido tendría dos mandamientos de aprehensión y dos procesos judiciales pendientes, además de vincular sus antecedentes con hechos registrados anteriormente en la zona de Las Londras.

El abogado también denunció que hace tres semanas diez funcionarios públicos fueron privados de libertad después de llegar a una zona donde detectaron un desmonte ilegal. Según su versión, los trabajadores habrían sido retenidos por personas vinculadas a Medina Bellido.

"Estos funcionarios fueron sometidos a vejámenes, los bolsearon, buscaron sus billeteras, encontraron sus direcciones, abrieron sus celulares, saben los hijos que tienen, saben la familia y dónde estudian los hijos", relató Latorre.

Finalmente, el jurista sostuvo que el temor a posibles represalias habría impedido que los afectados proporcionen mayores declaraciones sobre lo sucedido.