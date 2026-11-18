El magisterio urbano anunció que las movilizaciones contra el proyecto de descentralización de la educación contarán con la participación de estudiantes de institutos técnicos y tecnológicos, además de unidades educativas.

El secretario del Magisterio Urbano de El Alto, Gerardo Bustamante, informó que este miércoles se desarrollan asambleas en las unidades educativas con padres de familia y reuniones con estudiantes de institutos técnicos y tecnológicos para coordinar las medidas de presión.

Para este jueves 19 de noviembre, el sector convocó a movilizaciones en los institutos técnicos y tecnológicos, junto a las unidades educativas próximas a estos centros de formación.

"El día de mañana, 19 de noviembre, movilizaciones en cada instituto técnico tecnológico junto a unidades educativas próximas al instituto", anunció Bustamante.

Asimismo, el viernes 20 de noviembre se realizará una marcha nacional que partirá a las 14:00 desde la Casa Social del Maestro.

El dirigente ratificó que el magisterio exige mantener la educación fiscal, única y gratuita, además de rechazar el proyecto de descentralización educativa y pedir su retiro definitivo.

Por otra parte, Bustamante señaló que el sector analiza un paro nacional de 72 horas para la próxima semana, aunque aclaró que esta medida sería considerada extrema debido al pedido de los padres de familia de no suspender las labores escolares.

"Lo que tiene que pasar es retirar, anular ese proyecto de ley de descentralización de la educación", sostuvo el dirigente.