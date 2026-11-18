Una madre de familia denunció que su hijo, de 14 años, fue golpeado y amenazado por otro adolescente que presuntamente portaba un arma de fuego, a media cuadra de una unidad educativa ubicada en la avenida Escuadrón Velasco de Santa Cruz. La mujer pidió a las autoridades que se otorgue una orden de alejamiento para evitar que el agresor se acerque al estudiante o al establecimiento educativo.

El hecho ocurrió el sábado al mediodía y, según el relato de la progenitora, la agresión habría comenzado por un conflicto relacionado con dos clubes de fútbol. La madre, aseguró que su hijo no tenía problemas anteriores con el adolescente señalado y que tampoco respondió a los golpes.

En contacto con el programa El Mañanero, la mujer contó que su hijo todavía presenta lesiones en el rostro y que los primeros días después de la agresión fueron especialmente difíciles.

“Sí, nosotros nos hemos sentido muy frágiles todos estos días. Mi hijo ya está un poco mejor, tiene la nariz lastimada, tiene la ceja abierta, a él le cuesta, las primeras dos noches le ha costado dormir bastante, se ha despertado a gritos. Ahora ya está un poco más calmado, pero yo necesito que se haga justicia, necesito que este chico pague las consecuencias, porque no por ser menor de edad, él va a andar por ahí amenazando a la gente, peor teniendo un arma de fuego a la mano”, relató.

De acuerdo con la versión de la madre, su hijo caminaba a media cuadra del colegio cuando fue interceptado por el adolescente, a quien conocía solamente de vista. La mujer explicó que ambos coincidían ocasionalmente en una cancha cercana al establecimiento educativo, donde varios jóvenes acostumbran reunirse para jugar fútbol.

“Él me dice, y se ven en las imágenes, que él está caminando a media cuadra del colegio, viene el chico, lo empuja, él se da la vuelta y es un chico que él conoce de vista. Alguna vez se han visto en la cancha, pero ellos no son amigos. Solamente (se conocen) de vista. Cerca del colegio hay una cancha y ellos a veces salen del colegio, se van a jugar pelota y en la cancha siempre hay muchachos”, explicó.

La progenitora aseguró que esta habría sido la primera disputa entre ambos adolescentes y destacó que su hijo no respondió a la agresión. Incluso, consideró que esa reacción pudo haber evitado consecuencias más graves ante la presunta presencia de un arma de fuego.

“La primera vez. Mi hijo nunca ha tenido problemas con nadie. Si ustedes ven en el video, él no se defiende, él no hace nada, él le pega y él no lo ataca al agresor, porque él no está acostumbrado a estas cosas. Y yo agradezco que él no se haya defendido, porque si él se haya defendido, capaz el chico ahí sacaba el arma y ahora el resultado hubiera sido otro”, manifestó.

Un reclamo por un partido de fútbol habría originado la agresión

Sobre las razones del ataque, la madre señaló que ambos adolescentes pertenecen a clubes de fútbol diferentes y que, aproximadamente dos semanas antes, sus equipos habían disputado un encuentro amistoso de la misma categoría.

Según su relato, el agresor habría reclamado a su hijo por supuestos comentarios negativos sobre su desempeño como jugador.

“El chico se acerca y le reclama. Lo que pasa es que ellos están casualmente en clubes diferentes de fútbol y hace unas dos semanas tuvieron un amistoso entre clubes, porque son la misma categoría y casualmente el agresor está en el club donde hicieron el amistoso. Entonces parece que lo achaca a mi hijo de que él habló que el otro no era buen jugador, que era mal jugador, como se lo encontró en el amistoso. Entonces ese era el reclamo”, contó.

La mujer agregó que las cámaras de seguridad de una vivienda cercana registraron el momento de la agresión y que el audio permitiría escuchar el reclamo que habría iniciado el ataque.

“Y en las cámaras de la casa donde él le hace la agresión, tiene audio. Entonces ahí se escucha que el chico le reclama, vos estabas hablando para mí. Y por eso es que él le pega. Ahora, lo que llama la atención, señora, es esta arma de fuego”, señaló.

La madre aclaró que el adolescente señalado no sería estudiante de esa unidad educativa, sino que viviría en el barrio donde está ubicado el establecimiento. También indicó que desconoce cómo habría conseguido el arma y que la comunidad educativa se encuentra alarmada por lo sucedido. Según informó, el colegio también presentó una denuncia.

La denuncia fue presentada y pide una orden de alejamiento

Tras el hecho, la progenitora acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para formalizar la denuncia. Sin embargo, explicó que, aunque la Policía recibió el caso, no procedió a aprehender al adolescente debido a que tiene 14 años.

“Nadie se ha comunicado con nosotros, nosotros tampoco a ellos no lo hemos buscado directamente, hemos ido directamente por la vía legal, porque esto no se puede quedar así. Yo le pedí a la Policía que el día sábado que fue que pasó, lo agarre y vaya y lo aprehenda, pero la Policía dijo que no, porque era menor de edad y no se podía”, relató.

La madre cuestionó que la edad del adolescente pueda convertirse en un impedimento para que responda por sus actos y advirtió sobre el riesgo de que se produzca una situación más grave.

“Entonces yo pido que si él, a los 14 años, tiene la capacidad de tener un arma de fuego a la mano, tiene que tener la capacidad también de asumir las consecuencias de los actos que está haciendo, porque si no, este chico es un maleante en potencia y si nadie hace nada, esto la siguiente vez va a ser con daños irreparables. Entonces necesito que las autoridades nos ayuden, que me ayuden a hacer justicia, que este chico pague lo que ha hecho”, expresó.

Asimismo, aclaró que la denuncia sí fue recibida por la Policía y que acudió a dependencias de la Felcc pocas horas después de lo ocurrido.

“No, no, yo fui, esto pasó el sábado al mediodía, yo a las 2 de la tarde ya estaba en la Felcc, entonces ellos sí me aceptaron la denuncia, pero yo quería, como era con arma de fuego, que vayan y lo agarren, pero la Policía dijo que no”, precisó.

La preocupación de la familia también está relacionada con el regreso del estudiante a clases. La madre indicó que acudió a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, donde su hijo recibió una evaluación psicotécnica. Además, señaló que personal de esa institución visitó su domicilio y que también acudieron al médico forense.

Entre las medidas que solicitó está una orden de alejamiento que impida al adolescente acercarse a su hijo y al colegio.

“Nosotros fuimos a la Defensoría, la Defensoría le hizo el análisis psicotécnico, fuimos al forense, la Defensoría fue a mi casa a ver, yo pedí que por favor pidan una orden de alejamiento, que este chico no se acerque más a mi hijo, ni siquiera al colegio. Entonces dijeron que ellos nos iban a ayudar, la Defensoría me va a otorgar un abogado para la defensa del caso”, indicó.

Finalmente, la mujer aseguró que, según la información que recibió, el adolescente señalado habría protagonizado otros episodios de violencia y habría sido expulsado de varios establecimientos educativos. También mencionó un supuesto antecedente de amenazas con un arma blanca en otro colegio, aunque estos antecedentes deberán ser verificados por las autoridades.

“Espero por favor que nos ayuden, nos colaboren, que este chico tiene que pagar, no es la primera agresión que él tiene, él ha sido expulsado de varios colegios, y según dicen que él en otro colegio, igual afuera amenazó con un arma blanca, entonces como nadie le hizo nada, ahora ya es con un arma de fuego, y si nadie hace nada, la siguiente va a matar a alguien, entonces por favor pido la colaboración de todas las autoridades”, concluyó.