El departamento de La Paz continuará soportando temperaturas elevadas y, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), algunos sectores podrían alcanzar hasta los 31 grados Celsius, como ocurrió en Mecapaca.

La pronosticadora del Senamhi, Ximena Pancata, informó que la ciudad de La Paz registró una temperatura máxima de 26 grados, mientras que El Alto llegó a los 21 grados Celsius.

Para esta jornada se prevé un cielo mayormente despejado. Sin embargo, desde la tarde del jueves se espera mayor nubosidad y no se descartan chubascos aislados, principalmente en los valles y el altiplano paceño.

"Las temperaturas se van a mantener estos días. Puede que haya un descenso de uno o dos grados respecto a la tarde en que vamos a tener mayor nubosidad", explicó Pancata.

Recomiendan evitar la exposición al sol

Ante las elevadas temperaturas y la radiación solar, el Senamhi recomendó utilizar protector solar, sombreros y mantenerse hidratado.

También aconsejó evitar actividades físicas al aire libre entre las 10:00 y las 15:00, horario en el que se registra una mayor intensidad de radiación solar.

Las condiciones de calor se mantendrán durante aproximadamente tres días, por lo que se pide a la población tomar precauciones, especialmente en las zonas de menor altitud del departamento.