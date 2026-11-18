Tres personas acusadas de integrar un grupo que se hacía pasar por curanderos fueron enviadas con detención preventiva a la cárcel San Roque, en Sucre, tras ser vinculadas con un robo agravado contra una pareja de adultos mayores.

El Juzgado de Instrucción Penal N.º 5 determinó que Juan Ch. Q., Favio S. C. C. y Filomena H. A., de 38, 40 y 41 años, respectivamente, permanezcan privados de libertad durante cuatro meses mientras avanzan las investigaciones.

Los tres son investigados por presuntamente utilizar engaños y sustancias sedantes para ingresar a una vivienda y apoderarse del dinero de sus ocupantes.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 4 de septiembre de 2026, en una vivienda de la zona de Azari, en Sucre.

Ese día, una mujer llegó al domicilio de una pareja de adultos mayores, de 75 y 72 años, y pidió al esposo que le realizara una lectura de hojas de coca.

Durante su visita, habría observado que el hombre salió de la vivienda y dejó sola a su esposa.

Posteriormente, dos sujetos llegaron al inmueble y aseguraron que el esposo les había pedido que lo esperaran allí. Según la investigación, una tercera persona aguardaba en un vehículo.

La Fiscalía sostiene que, mientras la mujer preparaba alimentos, uno de los visitantes le ofreció un vaso de jugo. Después de beberlo, la adulta mayor perdió el conocimiento.

Los investigadores presumen que la bebida contenía una sustancia sedante, utilizada para impedir que la víctima pudiera reaccionar.

Aprovechando su estado, los sujetos habrían sustraído Bs 80.000 y $us 2.000 antes de abandonar la vivienda.

Horas después, el esposo regresó y encontró a su pareja inconsciente, por lo que la trasladó a un centro médico.

En el establecimiento de salud le informaron que presentaba signos de sedación con fármacos no identificados.

Las investigaciones permitieron identificar y aprehender a tres sospechosos el lunes 16 de noviembre.

Durante los allanamientos realizados en inmuebles vinculados con los investigados, la Policía encontró y secuestró Bs 36.800, teléfonos celulares, medicamentos y una sustancia en polvo de color blanquecino.

El fiscal departamental de Chuquisaca, Willians Sandi, informó que el Ministerio Público presentó certificados médicos, informes policiales, actas de allanamiento, registros de llamadas y declaraciones testificales como elementos de convicción.

Según el Ministerio Público, entre las personas aprehendidas se encuentran la mujer que acudió inicialmente al domicilio, uno de los hombres que habría ingresado a la vivienda y el conductor del vehículo utilizado durante el hecho.

Un cuarto presunto participante todavía no fue localizado y permanece bajo búsqueda policial.