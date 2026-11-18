El fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, informó que se realiza una investigación minuciosa para esclarecer el asesinato de dos jóvenes acribillados en el municipio de Guayaramerín, en Beni.

Señaló que se indagan los posibles vínculos de las víctimas y no descartó que algún funcionario policial esté relacionado con el hecho, aunque aclaró que esa versión todavía está bajo investigación.

“En el caso de Guayaramerín, se tiene dos acribillados por una metralla, también se está investigando, se están viendo los vínculos de esas personas, qué es lo que ha sucedido. Alguno de ellos, un exfuncionario fiscal, pero de todas maneras se están haciendo las investigaciones correspondientes hasta dar con la gente que ha cometido estos ilícitos”, dijo.

Urioste confirmó que, hasta el momento, no hay personas aprehendidas y que se solicitaron informes para avanzar en las pesquisas.

Sobre las versiones que apuntan a una posible participación policial, indicó: “De momento no tenemos aprehendidos, estamos pidiendo las informaciones, hay algunas versiones de que podrían ser algún funcionario policial, eso se está investigando”.

Urioste reconoció la gravedad de estos hechos y sostuvo que la delincuencia ha sobrepasado a las autoridades, por lo que se están tomando recaudos para evitar que vuelvan a ocurrir.

“Lamentablemente, son hechos de sangre que están vinculados al crimen organizado y una vez que se tomen medidas más drásticas con relación al crimen organizado vamos a tener resultados más claros”, afirmó.

Asimismo, remarcó que el caso debe esclarecerse debido a la preocupación que genera en la población. “Este caso nos está dejando en zozobra y muestra que el crimen organizado está haciendo de las suyas en Bolivia”, expresó.

Antecedentes del caso

El hecho ocurrió la tarde del martes 17 de noviembre, en inmediaciones de la Plaza de las Madres, en Guayaramerín, pocas horas antes de la conmemoración del aniversario del departamento del Beni.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Luis Guagama Arteaga, de 20 años, e Isaías Trigo Montenegro, de 21. Ambos se desplazaban en una motocicleta cuando fueron atacados a balazos por personas que abrieron fuego directamente contra ellos. El asesinato se registró poco antes de las 16:00 y las circunstancias del ataque continúan bajo investigación.