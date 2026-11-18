El precio del dólar paralelo en Bolivia presenta diferencias en las cotizaciones difundidas durante este miércoles 18 de noviembre de 2026. Dos reportes publicados en distintos horarios de la jornada muestran cambios en los valores de compra y venta de la moneda estadounidense, por lo que es importante conocer los montos antes de realizar cualquier transacción.

De acuerdo con el reporte publicado a las 12:54, el dólar paralelo se cotiza en Bs 11,75 para la compra y Bs 11,99 para la venta. Sin embargo, el registro difundido a las 6:03 de este mismo miércoles mostraba una cotización de Bs 11,99 tanto para la compra como para la venta.

El dólar paralelo en Bolivia se cotiza a Bs 11,75 para la compra y Bs 11,99 para la venta este miércoles 18 de noviembre de 2026.

La comparación de ambos reportes refleja una disminución de 24 centavos en el precio de compra, mientras que el valor de venta se mantiene sin cambios, en Bs 11,99.

Estas diferencias muestran que las cotizaciones del mercado paralelo pueden modificarse durante el día y que los precios publicados no necesariamente son iguales en todos los operadores. Por ello, quienes necesitan adquirir o vender dólares deben verificar el monto vigente antes de concretar una operación.

¿Cuál es el precio oficial del dólar en Bolivia?

Según el dato proporcionado para el Banco Central de Bolivia (BCB), el precio oficial del dólar para este miércoles 18 de noviembre de 2026 es de Bs 11,75 por unidad.

El tipo de cambio oficial en Bolivia es de Bs 11,75 por cada dólar estadounidense este miércoles 18 de noviembre de 2026.

Al comparar esta cotización con el reporte del mercado paralelo publicado a las 12:54, se observa que el precio de compra coincide con el valor oficial, mientras que el precio de venta alcanza los Bs 11,99, es decir, 24 centavos por encima.