Un gato negro, una organización criminal felina y una última oportunidad para cambiar de vida. Así es ‘Gatto’, la nueva película animada original de Pixar, que presentó su primer tráiler y llevará a los espectadores hasta los canales y las calles de Venecia, Italia.

Su estreno en los cines de Latinoamérica está previsto para el 4 de marzo de 2027. La historia tiene como protagonista a Nero, un gato que trabaja para Rocco, el líder de la mafia felina que lo rescató cuando era pequeño y se convirtió en una figura paterna para él. Sin embargo, todo cambia cuando descubre que ha perdido ocho de sus nueve vidas y que solo le queda una oportunidad.

El avance muestra las travesuras de Nero, quien participa en robos de pescado, tira macetas, se enfrenta con otros felinos y molesta a los perros de la zona como parte de sus actividades para la organización.

Pero una misión para robar un violín raro lo acerca a una música callejera y despierta en él el deseo de buscar un rumbo diferente. Mientras intenta seguir a la joven, Nero también debe enfrentar la presión de Rocco, quien lo acusa de querer abandonar la organización.

Con una sola vida por delante, el protagonista tendrá que decidir si continúa bajo las órdenes del jefe mafioso o se atreve a buscar una nueva oportunidad.

Un elenco de voces reconocido

La película está dirigida por Enrico Casarosa, cineasta de ‘Luca’, quien también participa en el elenco de voces. Mark Ruffalo interpreta a Nero, mientras que Laurence Fishburne da voz a Rocco.

El reparto también incluye a John Turturro, Isabella Rossellini, Jason Schwartzman, Tracey Ullman, Bianca Babaşa, Sherry Cola, Rhys Darby, Natasia Demetriou, Jamie Demetriou, Jason Mantzoukas y otros actores.

La nueva producción de Pixar llegará a las salas de cine de Latinoamérica el 4 de marzo de 2027. La cinta combina comedia y fantasía en un escenario inspirado en Venecia y plantea una historia sobre las decisiones, las oportunidades y la posibilidad de cambiar de vida.