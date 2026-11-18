El abogado Arturo Moscoso explicó qué medidas legales pueden asumir los padres que enfrentan amenazas, presuntas denuncias falsas o impedimentos para ver a sus hijos, incluso cuando cumplen con el pago de la asistencia familiar.

El jurista advirtió que una denuncia falsa puede derivar en un proceso penal e incluso en una sentencia, por lo que recomendó a los afectados no dejarse intimidar y reunir elementos que respalden su defensa.

"Si tú no has hecho nada puedes demostrar tu declaración informativa en un proceso penal o con una valoración psicológica", señaló.

También mencionó la posibilidad de solicitar una evaluación de credibilidad del testimonio de la persona que realiza la denuncia.

Moscoso indicó que los hombres también pueden denunciar situaciones de violencia física o psicológica. Para ello, recomendó realizar primero una valoración psicológica que permita respaldar una eventual denuncia por lesiones contra la pareja o expareja.

"Hay hombres que son víctimas de la violencia psicológica y física y eso hay que demostrar", afirmó.

Impedir las visitas no elimina el derecho de los padres

El abogado también respondió a la consulta de un padre que aseguró cumplir con las pensiones familiares, pero que su expareja le impediría ver a su hijo y habría presentado denuncias en su contra.

Al respecto, recomendó acudir al juez de familia para solicitar una valoración social y psicológica que permita establecer las razones por las que se restringe el contacto.

"El juez en materia familiar de inmediato va a ordenar que se restituyan las visitas porque es un derecho de todo progenitor el tener el contacto con sus hijos", explicó.

Sin embargo, aclaró que cada situación debe analizarse considerando las responsabilidades de los padres. Señaló que no es lo mismo tener una deuda de varios años por asistencia familiar que registrar un retraso de algunos días o un mes.

"El tema de deber pensiones y no permitir ver a tu hijo también procedería para que haya algún tipo de denuncia", se planteó durante la entrevista, ante lo cual Moscoso insistió en que el reclamo debe realizarse ante el juzgado de familia.

Finalmente, el jurista recomendó que los padres no abandonen los reclamos cuando se les niega reiteradamente el contacto con sus hijos y recordó que las decisiones deben priorizar el bienestar de los menores.