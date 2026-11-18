La búsqueda de la exfiscal Delmy Guzmán continúa sin descanso en Santa Cruz. Efectivos policiales mantienen activos los operativos para localizar a la exautoridad, requerida por la Fiscalía dentro de las investigaciones del denominado caso Maletas.

Este miércoles 18 de noviembre se reportaron movimientos policiales en sectores de Cotoca y Pailón, como parte de las labores destinadas a establecer su paradero y ejecutar la orden de aprehensión emitida en su contra.

Pese al despliegue de personal, hasta el último reporte no se había informado oficialmente sobre su captura.

La Policía continúa movilizando personal operativo y de inteligencia en diferentes puntos de Santa Cruz.

Las acciones se concentran en recabar información que permita localizar a Guzmán, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Edson Fernández, había asegurado que se ejecutarían todas las actuaciones necesarias para cumplir la orden de aprehensión.

Respecto a su ubicación, la autoridad señaló que la institución presume que la exfiscal todavía permanece en Santa Cruz.

Delmy Guzmán es requerida dentro de las investigaciones relacionadas con el ingreso irregular de 32 maletas a Bolivia en noviembre de 2025.

La exfiscal fue convocada a comparecer ante el Ministerio Público, pero no se presentó a la diligencia, situación que derivó en la emisión de una orden de aprehensión.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, confirmó anteriormente que el mandamiento fue emitido debido a su incomparecencia.

La investigación busca esclarecer posibles irregularidades en las actuaciones de diferentes personas vinculadas con el caso.