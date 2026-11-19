La exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Daniela Quiroga, afirmó que sufrió amenazas durante varios meses de su gestión para aceptar la contratación de personas recomendadas por legisladores. Según su testimonio, las presiones aumentaron cuando comenzó a rechazar currículums de postulantes que no cumplían los perfiles profesionales requeridos.

"Yo he sufrido ese tipo de amenazas mucho tiempo", manifestó Quiroga al referirse a las advertencias que recibía cuando se negaba a incorporar a determinadas personas.

Amenazas para contratar personal

La exautoridad señaló que los diputados Bilbao y Medinaceli la presionaban para incorporar funcionarios y que las advertencias sobre su continuidad en el cargo se hicieron cada vez más frecuentes.

"Me amenazaban con que: 'Te vamos a sacar, si no haces esto te vamos a sacar'", relató.

Explicó que su posición era priorizar la capacidad y experiencia de los profesionales, especialmente para cargos técnicos, jurídicos y financieros que implicaban una alta responsabilidad dentro de la institución.

Quiroga también identificó al diputado García entre los legisladores que enviaban currículums para recomendar personal.

Presiones durante los últimos meses

La exdirectora indicó que durante los primeros meses de su gestión no existía este tipo de hostigamiento, pero que la situación cambió progresivamente.

"Los últimos cuatro meses, más o menos, de los siete que he estado, ha habido mucha presión, muchísima presión", sostuvo.

Según explicó, las exigencias de cambios de personal dificultaban el trabajo institucional y la conformación de un equipo técnico capacitado.

Asimismo, afirmó que alrededor de 40 personas ingresaron a la AISEM en medio de las presiones que denunció, aunque aclaró que desconoce la situación actual de todos esos funcionarios.

La exdirectora sostuvo que su intención era fortalecer la institución mediante la meritocracia y evitar que los cargos públicos fueran utilizados para atender compromisos políticos.