La Policía descartó que exista alguna persona privada de libertad fallecida o herida tras el atentado contra el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, registrado en el penal de El Abra, en Cochabamba. Asimismo, informó que durante las requisas realizadas en el recinto penitenciario se colectaron aproximadamente 10 teléfonos celulares, algunos de ellos destruidos, que serán sometidos a peritajes.

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Henry Ontiveros, aclaró que, tras las intervenciones y verificaciones realizadas en las celdas del bloque C, se descartaron los reportes preliminares sobre una posible persona fallecida.

"Descartado totalmente, puesto que se han realizado tanto las requisas en todas las celdas que se encuentran en el bloque C y no se ha registrado ninguna persona fallecida ni ninguna persona que hubiese sido fruto de alguna herida", afirmó.

Celulares serán sometidos a peritajes

Ontiveros informó que, como parte de las investigaciones, se colectaron alrededor de 10 celulares durante las requisas efectuadas en diferentes celdas del penal.

"Se han colectado unos 10 celulares aproximadamente. Unos cuantos que hemos logrado identificar están destrozados, pero van a ser sometidos todos a un estudio para verificar la pertenencia de los mismos", explicó.

La autoridad indicó que los dispositivos serán analizados por los organismos correspondientes para establecer a quién pertenecían y obtener información que contribuya al esclarecimiento del atentado.