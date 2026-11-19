Este miércoles 18 de noviembre, dos participantes regresarán al escenario más grande de la televisión boliviana para demostrar su talento y buscar una nueva oportunidad de continuar en competencia.

Se trata de Natalie Vargas, acompañada por la Academia Idols Dance, y Guery Sandoval, junto a la Academia Artística CCM, quienes se preparan para protagonizar la segunda noche de repechaje.

Después de quedar fuera de la competencia, Natalie Vargas regresa con la Academia Idols Dance para intentar recuperar su lugar en el programa.

La participante tendrá una nueva oportunidad de demostrar su evolución artística, su presencia escénica y el trabajo realizado junto a su equipo.

Otro de los regresos esperados será el de Guery Sandoval, quien se presentará acompañado de la Academia Artística CCM.

El participante y sus bailarines tendrán el desafío de demostrar su preparación y convencer con una propuesta artística que les permita aspirar a regresar a la competencia.

La expectativa está puesta en las presentaciones de Natalie Vargas y Guery Sandoval, quienes buscarán destacarse en el escenario.

La segunda noche de repechaje se vivirá este miércoles a las 20:45 por Red Uno, con nuevas presentaciones y toda la emoción de la competencia.