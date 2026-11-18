Dos estudiantes universitarios de 21 años fueron acribillados con más de 20 disparos la tarde de este martes 17 de noviembre en inmediaciones de la plaza Las Madres de Guayaramerín, Beni, a pocas horas de los festejos por los 184 años de creación del Beni.

"Eran jóvenes universitarios, uno de ellos era mi alumno de la carrera de Derecho, el joven hacía su pasantía en el Ministerio Público", lamentó el director de Transparencia Anticorrupción del municipio y docente de la UABJB, Christian Taboada García.

De acuerdo con el reporte preliminar, los atacantes interceptaron a las víctimas cuando se desplazaban en una motocicleta por la calle 16 de Julio, a solo dos cuadras del domicilio de uno de ellos.

"Fue a 20 metros del nuevo Palacio de Justicia de Guayaramerín; los testigos presenciales vieron que quienes dispararon no tenían la cara tapada, a plena luz del día, fue en una plaza muy céntrica", detalló Taboada, tras confirmar con la familia que no existen sospechas sobre el móvil.

El doble homicidio reavivó los reclamos por la vulnerabilidad en la frontera con Brasil, pese a la vigencia del plan ‘Frontera Segura’ en el departamento. "Lamentablemente el plan de ‘Frontera Segura’ no ha funcionado, tenemos pocos efectivos policiales y tampoco tienen la logística", cuestionó el presidente cívico de Guayaramerín, Joaquín Velarde, al recordar que los hechos de sangre se repiten desde hace años.

Ante la falta de personal y equipamiento en los puestos de control migratorio y policial de la región amazónica, los representantes locales demandaron una intervención urgente del nivel central.

"Pedimos al Ministro de Gobierno que nos pueda reforzar a nuestra Policía a través de camionetas, personal y armamento; necesitamos una Migración solvente y capacitada", exigió Taboada García.

Posible despliegue de las Fuerzas Armadas

Desde el sector cívico revelaron que ya existen gestiones directas con el Ejecutivo nacional para que los militares apoyen en las tareas de vigilancia preventiva en la zona limítrofe.

"Hablé con el ministro Marco Antonio Oviedo y me dice que hablará con el presidente para que dé instrucciones al ministro de Defensa para que las Fuerzas Armadas ayuden y hagan patrullaje", concluyó Velarde.