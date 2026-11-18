Las plantas industriales de PIL Andina en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz cumplen más de 24 horas paralizadas debido a una medida de presión asumida por el sindicato de trabajadores, situación que frena el procesamiento de lácteos y golpea directamente a más de 5.000 familias productoras en todo el país.

El gerente institucional de la compañía, Javier Basta, calificó el paro —iniciado a las 15:00 de la jornada anterior— como una "medida extrema innecesaria" y "de hecho" que no cumplió con los procedimientos correspondientes, además de denunciar que se impidió el ingreso a los trabajadores no sindicalizados que deseaban cumplir con sus funciones.

Origen del conflicto: reestructuración y cuatro desvinculaciones

De acuerdo con el ejecutivo, la movilización surgió tras la supresión de dos áreas operativas (mantenimiento y choferes de recolección de leche) en las plantas de Cochabamba y La Paz, dentro de un plan de eficiencia productiva que la empresa ejecuta desde hace varios años.

Basta aclaró que la medida alcanzó inicialmente a 14 trabajadores, a quienes se les ofreció un paquete especial de salida que incluía el pago de todos sus beneficios sociales más incentivos extralegales. De ese total, 10 aceptaron el acuerdo y cuatro optaron por rechazarlo.

"Lamentablemente no ha habido un entendimiento, sino más bien una confusión de la información donde se habla de despidos masivos. En absoluto, no es eso, sino simplemente es un despido de dos áreas que se cierran, en el que cuatro personas son las afectadas", explicó Basta.

Asimismo, cuestionó el bloqueo a los accesos de las factorías: "Contamos con colaboradores no sindicalizados que sí quieren prestar sus servicios, pero lamentablemente se les ha impedido el ingreso, lo que es un atentado al derecho al trabajo, más allá del atentado a la libre empresa y todo lo que es el movimiento económico de una industria".

Impacto irreversible en la cadena láctea

La falta de operadores en las tres plantas detuvo tanto la industrialización como la recolección de materia prima a nivel nacional. Según los datos proporcionados por la gerencia institucional, la paralización genera un perjuicio económico inmediato en el sector primario:

Volumen de acopio detenido: 840.000 litros de leche diarios que dejan de recogerse y procesarse.

Productores afectados: Más de 5.000 familias lecheras bolivianas.

Pérdida económica diaria: Aproximadamente 5 millones de bolivianos que los productores dejan de percibir cada día.

"Las consecuencias son realmente complicadas e irreversibles porque en definitiva es leche que no se procesa, además de toda la leche y los productos que teníamos en la cadena de producción. En Cochabamba y La Paz lo que hacen es un retiro de las operaciones y dejan de operar la maquinaria, con todos los riesgos que esto involucra, pues estamos hablando de un producto perecedero que debe ser procesado dentro de las normas de inocuidad", advirtió el directivo.

Llamado al diálogo para evitar el desabastecimiento

Basta recordó que, en sus 66 años de trayectoria, la empresa ha enfrentado crisis, bloqueos e incrementos salariales acumulados, por lo que la reorganización busca garantizar la sostenibilidad de todo el complejo productivo.

Pese a la paralización de esta industria que opera de forma continua las 24 horas del día, la gerencia aseguró que se están extremando esfuerzos para mantener la presencia de productos en el mercado e instó a la dirigencia sindical a deponer las medidas de presión.

"No rechazamos el diálogo, más bien estamos totalmente abiertos a ello para poder continuar buscando y explorando soluciones que permitan la reactivación de nuestras operaciones", concluyó Basta.